Helicóptero de bomberos de Florida cae en departamentos; reportan dos muertos

Un video ha mostrado como la caída de un helicóptero de rescate de bomberos pertenecientes al condado de Broward, Florida, se impactó contra unos apartamentos el lunes por la mañana, dejando a dos personas muertas y dos heridas, esto según información de la cadena CNN.

El accidente ocurrió cerca del aeródromo de Fort Lauderdale y, según los primeros reportes se presentó durante la mañana del lunes, esto mientras el helicóptero de rescate transportaba a dos personas a un hospital del área.

El departamento del Sheriff del condado de Broward informó los detalles en un comunicado de prensa donde también diero a conocer que se trató de un modelo Eurocopter EC135.

“Aproximadamente a las 8:46 a. m., el personal de emergencia respondió a una llamada de alerta de un avión ubicado al suroeste del Pompano Beach Airpark. El helicóptero implicado en el accidente es un helicóptero de bomberos de BSO. Pompano Beach Fire Rescue transportó a dos personas a un hospital del área”.

Se sabe que el capitán del cuerpo de Bomberos del Sheriff de Broward, Terryson Jackson, falleció, así como una mujer de los departamentos en los que impactó. Jackson había trabajado con los bomberos durante 19 años.

“Era uno de mis bomberos. Hoy perdimos a uno de nuestros capitanes que estaba a bordo sirviendo a su comunidad, con la esperanza de que tuviera la oportunidad de hacer lo que mejor sabe hacer, que es aterrizar y sacar a alguien más. Desafortunadamente, en el accidente él quedó atrapado, no pudo salir y lo perdimos”, dijo el Sherif Gregory Tony.

El reporte inicial apunta que la caída del helicóptero se dio porque “se estrelló contra una estructura”, esto según reportó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. El incidente provocó un daño en la parte trasera y generó un incendio antes de comer su abrupta caída.

Las otras dos víctimas reportadas fueron llevadas al hospital y se reportan sin heridas graves.

