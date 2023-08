Difunden imágenes de supuesto avistamiento del monstruo del Lago Ness

CIUDAD DE MÉXICO.- Un “avistamiento” del monstruo del lago Ness ha dado lugar a fotos que han sido calificadas como las “más emocionantes de la historia” por quienes están a la caza de la legendaria criatura.

Las fotos, que muestran a un animal parecido a una “serpiente” con el cuerpo en la superficie del lago, fueron tomadas en realidad en 2018, pero la fotógrafa Chie Kelly, de 51 años, se las guardó para sí misma por miedo al ridículo público.

Sin embargo, ahora que hay una gran búsqueda en curso de la famosa bestia acuática, la mayor cacería del lago Ness en 50 años, Kelly, traductora, se convenció de sacar las fotos al mundo.

Ella y su marido, Scott, estaban almorzando en el Dores Inn a orillas del lago en Inverness, Escocia, el 13 de agosto de 2018, cuando comenzó a tomar fotos.

“Solo estaba tomando fotos con mi cámara Canon de Scott y nuestra hija Alisa, que entonces tenía cinco años, cuando a unos 200 metros de la orilla, moviéndose de derecha a izquierda a una velocidad constante estaba esta criatura, a veces giraba y rodaba. Nunca vimos la cabeza ni el cuello. Al cabo de un par de minutos, desapareció y no volvimos a verla”, dijo a Telegraph

Aunque no pudo obtener una imagen que mostrara claramente la longitud de la bestia, calculó que las dos partes que eran visibles medían menos de 2 metros juntas.

“Al principio me pregunté si sería una nutria, un par de nutrias o una foca, pero no vimos la cabeza y no volvió a salir a tomar aire. Hacía un movimiento extraño en la superficie”, explicó a la publicación.

Kelly también dijo que vio al monstruo moverse a “velocidad constante” cuando fotografió el raro momento y compartió las instantáneas con Steve Feltham, que ha dedicado más de 30 años a la búsqueda de Nessie desde que dejó su trabajo y vendió su casa de Dorset en 1991.

“No sé lo que era, pero sin duda era una criatura, un animal. En aquel momento no quise hacer el ridículo haciendo públicas las fotografías”, explica Kelly. Añadió que desde hace tiempo cree en la existencia de la criatura del Lago Ness, “pero no sé lo que es. Lo que vi parecía una serpiente. Definitivamente era una criatura y se movía”.

Feltham dijo que las fotos de Kelly como algunas de las mejores imágenes que ha visto nunca.

“Son las fotos de superficie [de Nessie] más emocionantes que he visto. Son exactamente el tipo de fotos que he querido tomar durante tres décadas. Es raro ver algo tan claro en la superficie”, declaró Feltham al Telegraph.

Mientras tanto, el Loch Ness Center y el grupo de voluntarios Loch News Exploration se unieron el pasado fin de semana para celebrar el “Fin de semana de la búsqueda”, el último acontecimiento de una tradición centenaria de búsqueda de Nessie, por lo que los creyentes en la legendaria criatura se van a dar un gustazo cuando vean estas fotos desenterradas.

Con información de Excélsior.