Revelan la verdadera razón por la que Belinda salió de ‘Cómplices al Rescates’

MÉXICO.- Fue en el 2002 que se estrenó ‘Cómplices Al Rescate’, producida por Rosy Ocampo y donde la estrella era Belinda, aunque abandonó la producción antes de que llegara a su final.

Belinda le daba vida a Mariana y Silvana, pero al dejar la novela su lugar fue ocupado por Daniela Luján, lo que sorprendió a los fans de la novela, quienes no entendieron su salida.

Desde entonces, Belinda y Daniela Luján fueron vistas como rivales en los medios y dese entonces se habla de una supuesta enemistad entre ambas famosas.

Pero más allá de lo que se especuló durante años, la verdadera razón de la salida de Belinda fue por temas de agenda.

El actor Fabián Chávez, quien está en la gira de los 2000 x Siempre Tour y que también participó en la novela, le contó a Yordi Rosado cómo sucedieron las cosas.

Belinda firmó una serie de conciertos con Ocesa y lo invitó con ella.

Posteriormente les avisaron que la novela se alargaba, pero Belinda ya tenía un nuevo contrato que le impedía seguir en las grabaciones.

A Fabián también lo hicieron a un lado por irse con Belinda y en su lugar quedó Martín Ricca.

“Nos avisan que la telenovela se alarga 80 capítulos, pero Belinda ya estaba firmada con Ocesa. Me ofrecen cierta cantidad más un coche del año para irme con Belinda. Yo tenía un tema porque ya no estaba muy a gusto en la etapa final de la telenovela, y Belinda y yo no nos llevábamos bien en la novela, pero negocios son negocios. Yo me iba a ir a la gira y ahí ya nos llevábamos bien. (En la televisora) Se enteran que yo me iba a ir con Belinda y me desplazan del protagónico de una forma rara, y entran Daniela y Martín, a quienes yo amo con todo el corazón, respeto y admiro”