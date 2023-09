Xóchitl Gálvez será la candidata a la presidencia: Frente Amplio

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el anuncio del Frente Amplio que ya no habrá consulta el domingo y que Xóchitl Gálvez será representante única hacia 2024, luego de la declinación de Beatriz Paredes, ambas se mostraron juntas en redes sociales, entre felicitaciones de diversos personajes de la oposición.

Culminaron así horas de incertidumbre, pues aunque ayer el PRI anunció el apoyo total a Gálvez, no se informó de la declinación de Paredes hasta entrada la noche.

Gálvez fue de las primeras en hacer público el encuentro entre ella y la priísta Beatriz Paredes, dentro de la imagen compartida se puede leer: “En el Frente Amplio por México nos mantenemos UNIDAS y UNIDOS. ¡Vamos a ganar!”. La fotografía fue tomada en las oficinas del PRI, mostrando de fondo la imagen de Emiliano Zapata. Previamente Gálvez declaró: “Yo sí le dije que para mí su sabiduría, su conocimiento es necesario para la construir del Frente”, refiriéndose a Beatriz Paredes.

Minutos después, Beatriz Paredes también compartió en sus redes sociales una imagen junto a la ahora indiscutible candidata para la presidencia en 2024. En la descripción de la priista se puede leer: “Expreso mi respeto y reconocimiento a @XochitlGalvez, aprecio sus expresiones cuidadosas hacia mi persona y valoro las coincidencias. Sigamos adelante por el bien de México y el #FrenteAmplioPorMéxico”.

Expreso mi respeto y reconocimiento a @XochitlGalvez, aprecio sus expresiones cuidadosas hacia mi persona y valoro las coincidencias. Sigamos adelante por el bien de México y el #FrenteAmplioPorMéxico. pic.twitter.com/ynIvnuDESy — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 31, 2023

La excandidata priísta no es la única que ha arropado a la senadora panista, después de declarar que toda la estructura del PRI apoya a Gálvez, Alito Moreno también se presentó en la reunión entre las excandidatas y posteó el siguiente mensaje: “¡Los priistas estamos decididos a ir con todo, unidos y fuertes, de la mano de la ciudadanía y respaldando a una gran mexicana y amiga,

@XochitlGalvez! ¡Ni un paso atrás en la defensa de México! 👊🏼🇲🇽”

El líder del PRD, Jesús Zambrano, quien brindó apoyo a Xóchitl Gálvez desde que sus candidatos fueron excluidos en la segunda fase de selección, también estuvo presente en la reunión y compartió a través de redes sociales: “Estamos convencidos de que los trabajos del Frente Amplio por México han sido exitosos porque nos fijamos como propósito tener a la persona más competitiva para encabezarlo y eso ya se cumplió con @XochitlGalvez. @PRDMexico @ComiteFAM”.

Por su parte, el dirigente del PAN, Marko Cortés también se posicionó respecto a la decisión tomada por el PRI y el dia de ayer agradeció el apoyo del partido: “Mi reconocimiento al @PRI_Nacional por su altura de miras, por escuchar a la ciudadanía y cerrar filas por el bien de nuestro país.Vamos unidos y fuertes, construyendo cada día junto con la sociedad, un frente más amplio por México. Felicidades a @BeatrizParedes, @XochitlGalvez y todos los participantes que lo hicieron posible”.

SE CANCELA CONSULTA CIUDADANA

En rueda de prensa, el Frente Amplio por México (FAM) ha anunciado la dirección que tomará la coalición tras la designación de Xóchitl Gálvez como la única candidata para representar a la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

Marco Antonio Baños Martínez, miembro del Comité Organizador del FAM, ha comunicado que el proceso interno de selección ya se encuentra completamente preparado para su ejecución este próximo domingo tres de septiembre, a lo largo y ancho de la nación.

El anuncio del Frente.

El objetivo principal era determinar la figura que asumiría el rol de representante y candidata presidencial de la oposición, sin embargo, esto ya no será necesario. Las postulantes en contienda eran Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, pero esta última anunció ayer su retiro de la competencia.

Baños Martínez informó que todas las capacitaciones necesarias ya habían sido realizadas y que los materiales indispensables para llevar a cabo el proceso de votación están preparados. No obstante, se ha decidido no proceder con la votación, no por cuestiones logísticas como se había especulado, sino debido a un cambio de rumbo en el proceso.

Iban a participar más de dos millones de simpatizantes inscritos.

Según ha argumentado, el camino hacia la selección de Xóchitl como la nueva candidata fue el resultado de un proceso solicitado por los partidos políticos. Dichas agrupaciones solicitaron previamente acceder a los resultados de las encuestas realizadas. Además, el PRD ha manifestado públicamente su respaldo a la senadora Xóchitl Gálvez. Por su parte, Beatriz Paredes reconoció la ventaja de su compañera y, en paralelo, el FAM recibió un comunicado en el que los partidos involucrados sugerían considerar la cancelación de la jornada del 3 de septiembre, dado que solo había una candidata.

Además, subrayó que se comprometen a brindar total transparencia respecto al proceso y los gastos relacionados con la jornada electoral: “El comité organizador acompañó todo el proceso no fueron problemas logísticos lo que impiden que se lleve esta jornada”.

EL DOMINGO SE HARÁ OFICIAL EL NOMBRAMIENTO DE GÁLVEZ

Alejandra Latapí, por su parte, ha expresado que este proceso demuestra la unidad en la oposición: “Existe la oposición y vamos unidas y unidos en ello”. También ha destacado que el próximo domingo se llevará a cabo la entrega oficial de la constancia que oficializa a Xóchitl Gálvez como la candidata de la oposición.

Con información de EME EQUIS