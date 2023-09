Desfilan diputados por fiscalía

Los Diputados “peleoneros y revoltosos” del Partido Acción Nacional que fueron los protagonistas y responsables de la violencia registrada el pasado 10 de junio en el Congreso de Tamaulipas, los mandaron llamar con todo y chivas a La fiscalía.

Recuerde que el pasado mes de junio, los legisladores locales de Acción Nacional le jugaron al valiente sembrando la violencia en el Congreso y donde la Diputada Leticia Sánchez cachetea al periodista José Inés Figueroa y eso no se vale, no pueden agredir a un representante de la libertad de expresión.

Estuvo muy mal lo que hizo la señora, que traicionó a los morenos, y que por unos billetes se fue al PAN. Lo más lamentable es que su partido la arropó y le aplaudió por atentar contra un periodista, cuando el señor sólo hacía su trabajo.

Este 31 de agosto abrió la pasarela a la fiscalía del estado, la Diputada Lidia Ruiz Martínez, y después siguió ni más ni menos que el maderense, Carlos Fernández Altamirano, posteriormente cerca del mediodía estuvo Marina Ramírez, y a la una llegó René “El Cachorro” Cantú, quien de cachorro Bulldog, llegó versión Chihuahua Mini Toy con el fiscal, el cargo de dirigente estatal no le sirvió de nada, pues todo mundo sabe que él es el mozo…

Ahí manda su patrón. También fue llamada la ex candidata perdedora de los azules Imelda Sanmiguel, a las 15:00 Liliana Alvárez Lara, la “peleonera de peloneras” y golpeadora de periodistas, Leticia Sánchez Guillermo. A las 19:00 horas arribó Felix “El Moyo” García y saliendo se topó con el Diputado de Tampico, el abogado defensor de sus amigos borrachotes, Ángel Covarrubvias.

Y el 1 de septiembre tocó el turno a Mirna Flores y a Gerardo Peña, después a Chente Verástegui, hermano del ex candidato a la Gubernatura, imagínese de haber ganado, los desmanes que hubiera hecho el hermanito incómodo del Truco. Finalmente tuvo que presentarse Oscar Almaraz, quien también va en el mismo paquete y eso le pasa por andar de vendidote y siguiéndole la corriente a estos chiskeados.

Se vieron muy valientes gritando y maltratando gente, pero llegaron con su carita de “No rompo un plato” a realizar su declaración correspondiente de los hechos violentos que realizaron en esta cámara.

Cada uno de ellos, cuando pusieron un pie en la ex Procuraduría de Justicia del Estado, les temblaron hasta las “patitas” y los “bigotes”, porque saben que la cosa va en serio.

Ellos pensaban que no iba a pasar nada y que los presuntos delitos que cometieron iban a quedar impunes, pero no va a ser así, se les va aplicar la ley como a todo ser mortal.

Ojalá que, además de la amonestación que podrían estar recibiendo ,les pongan de castigo “orejas de burro” para que no vuelvan a andar convirtiendo en un rodante y ring de boxeo la cámara de Diputados, Se debe de poner un alto a que los legisladores del Partido Acción Nacional para que no sigan de borregos haciéndole caso a los “cuernitos Bimbo” para buscar desestabilizar al Congreso.

Se han convertido en unos porros que siguen comportándose como empleados del pasado sexenio y que, afortunadamente, no les han ordenado llegar a gatas al Congreso, por que ya lo hubieran hecho. Sabemos que todos le deben ser diputados a su jefe, que casi nadie tenía méritos y que les regalaron la curul, y por eso , nada más les truenan los dedos, y obedecen. Diputados panuchos: ¡Síganle haciendo caso al “cuernitos Bimbo”! No creo que vaya a poder llevarles ni café ni cigarros a la barandilla de los revoltosos.

No se pierda de vista este show, que está mejor que la novela de Maria la del Barrio, porque las amonestaciones podrían ser, desde inhabilitaciones hasta procesos legales en su contra. Y cada uno de los que acudieron a la Fiscalía, de ser procesados o inhabilitados no podrían participar como candidatos en el proceso del 2024. Podrían quedarse chiflando en la loma. Son varios los Diputados que andan nerviosos, reconociendo que la regaron, y que les podría salir muy caro, y tronar con sus sueños de querer ser alcaldes de sus ranchos natales. El miedo no anda en burro… Se fue con los Diputados panuchos de Tamaulipas.

HARÁN “PACHANGA” POR TRIUNFO DE LA TAPA ROSCA XG

Este domingo se realizará una concentración en la plaza de Armas de Tampico para festejar el triunfo (entre comillas) de Xóchitl Gálvez como la tapa rosca ganadora. La neta no hay nada que celebrar, esto fue sólo “circo, maroma y teatro” la democracia se la pasaron por las orejas de ratón que tienen, pero todo fue una farsa.

Desde el primer día que inició este proceso entre el PAN, PRD y PRI, amarraron que sería la ex candidata PERDEDORA al Gobierno del estado de Hidalgo. Fue más democrático y transparente el triunfo de Wendy, en La Casa de los Famosos, que este fraude que orquestaron los panistas de cómplices con el PRI y los pobres del PRD.

Recuerde: ¡No se vale chillar!