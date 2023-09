Rafael Inclán asegura que LCDLF funcionó por el morbo de ver a la “chica-chico, Wendy”

Rafael Inclán, uno de los actores emblema de llamado Cine de Ficheras, se encuentra en el ojo del huracán debido a que durante una reciente entrevista en la que habló de “La Casa de los Famosos” se refirió a Wendy Guevara como “la chica-chico”, además, emitió otros comentarios que fueron considerados como transfóbicos, por lo que el afamado y reconocido histrión se llevó fuertes críticas en redes sociales donde, incluso, pidieron cancelarlo.

Estas polémicas declaraciones de Rafael Inclán fueron emitidas durante una reciente entrevista que le concedió a la periodista Matilde Obregón, en la cual, el actor de cintas como “La Pulquería”, “Emanuelo” y “Bellas de noche” fue cuestionado sobre lo que pensaba acerca de “La Casa de los Famosos” y el histrión, sin titubear, aseguró que dicho programa fue todo un éxito solo por “el morbo” de ver a la chica-chico, refiriéndose a Wendy Guevara, a quien también señaló por haber explotado su pasado humilde.

“Lo ‘zapie’ ahí alguna vez, solo hay morbo total, los pueblos somos morbosos y aquí, no el éxito sino el golpe seco fue traer a la chica-chico para darle lugar a toda esa gente, yo creo que ahí hay algo de eso, son como nosotros y también ganan y se les quiere, ella muy inteligente manejo esto de la jodidez y, si me preguntaran a mí, todos hemos pasado por cosas difíciles, pero ella lo manejo de forma muy inteligente”, señaló el actor.

En otro momento de la entrevista, Rafael Inclán reconoció todo el apoyo que recibió Wendy Guevara de la comunidad LGBT+, no obstante, al hacer referencia a la comunidad se burló de las múltiples siglas que la conforman y por si fuera poco también aseguró que, tras ganar los 4 millones de pesos, la integrante de “Las Perdidas” es rica, pero especificó que “no está rica”, lo cual, causó una gran indignación entre los seguidores de la influencer nacida en León, Guanajuato.

Wendy supo manejar muy bien y todo el LGBTGGGGG… lo apoyaron todos y tienen todo el derecho de estar en una sociedad aceptados y adaptados y si se meten con uno que no me cobren, perdón es que lo del dinero no está fácil y ahorita Wendy es rica, no está tan rica, pero hoy es rica”, señaló Rafael Inclán, quien, como se dijo antes, se convirtió en blanco de todo tipo de críticas y hasta hubo algunos internautas que exigieron su cancelación.

“A los demás no los conozco”, señaló Rafael Inclán sobre los miembros de LCDLF

Para finalizar el tema de “La Casa de los Famosos”, Rafael Inclán señaló que Wendy Guevara se llevó el triunfo simplemente porque el resto de los participantes no tenían el perfil para ganar, no obstante, aseguró que solo conocía a Sergio Mayer y a Emilio Osorio de quienes dio su opinión.

“Los contendientes no eran como para ganar, Sergio (Mayer) es demasiado serio, demasiado propio, Emilio (Osorio) es un chavito poca madre, me fascina, pero todavía no está para eso y había mucho movimiento alrededor de él, a los demás no los conozco” finalizó Rafael Inclán.