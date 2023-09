Tamautropo

Tras la noche y sus párpados azules escribo en mi computadora de bolsillo, a mi lado un libro de notas al parejo con mi pluma o el lápiz.

El poeta Oscar Oliva, me enseñó esa técnica de vida; “a tu lado siempre una libreta y un lápiz”. Las palabras se vienen por la noche y brotan en mi cuerpo las ideas, los sueños y las cosas. Trazo, algunas cosas y abandono los libros en la cama con la siempre de incomodidad para los pobladores de la casa.

En mi taller me he llenado de artificios, de regalos curiosos, antigüedades en intercambio por mis obras. Poseo maravillosas cosas que al paso de los años he venido reuniendo y convocando a los espíritus de las invenciones sabias. Por ejemplo tengo uno de los primeros aparatos de Tomas Alva Edison, una grabadora de cilindro con audífono. Se acompaña a este de Edison, la revista ilustrada que anuncia el exitoso invento.

Una verdadera joya es mi vitrola de cuerda que señorea con los discos también antiguos de las serenatas y vocalistas de principios de siglo.

Mi Biblia es un tesoro de 6 tomos ilustrados con baño de oro que data de 1842, y en fecha reciente cambie una obra mía por un reloj holandés de carrusel que contiene 5 melodías que suenan a la hora marcada.

Son míos tres libros miniaturas de una de las primeras antologías de poesía de mujeres en lengua inglesa, y perdí por tonto, por una novia en México, una Biblia ilustrada de bolsillo, una hermosa miniatura con grabados en madera originales. Muchos de estos obsequios de mis amigos durante mi estancia en Nueva York, en 1967.

Con estos el Escarabajo de Oro, original de Edgar Allan Poe, un libro de anatomía de 1800, con litografías originales y otras muchas cosas valiosas que se alternan con la mas de un millar de libros que contengo en mis espaldas desde muy joven. Mi madre me decía “tu tienes modos de rico, madamas te falta el dinero”.

Siempre me acerque a los libros desde niño, y mis maestros extramuros fueron el pintor Ramon García Zurita y el sacerdote Carlos González Salas, que me dieron oportunidad de acércame a los grandes de la literatura mexicana con una guía metódica y a veces desordenada de lecturas pero que causaban revuelo en mi imaginación.

Uno de mis primeros libros que de adolescente fue el Ulises Criollo de José Vasconcelos que la Nena Cárdenas me obsequio, por cuidarle su casa en el 18 Juárez e Hidalgo , cuando la pianista, Nena , salía de vacaciones.

Indiscutiblemente fue Carlos González Salas quien encamino mis pasos a literatura ante una violencia verbal que acontecía en mis primeros poemas.

Tengo muchas cosas que decir de gratas vivencias, encuentros con Liv Ulman, la actriz sueca en Roma, y con el gran poeta Allen Ginsberg en Ostia, Italia o Kelly Savala y con el Coronel Sanders en el metro de la misma ciudad. Algunas fotografías, con firmas de famosos mundiales, y pequeños y extraordinarios recuerdos de bisutería, en los mercados de viejos por las ciudades donde he transitado.

Verdaderamente son muchas cosas que contar en un” Cielo Abierto, “ que publique en mi libro de arte, donde doy fe de muchas vivencias familiares y al lado de gente extraordinaria de la política y la cultura de México y el mundo.

Mi pasión ha sido la filosofía, la psicología y la sociología y me forme con los mejores maestros del 68 en la UNAM, como Luis Villoro, Vera Yamuni, José Revueltas, Carlos Monsiváis, Adolfo Sánchez Vázquez, Tito Monterroso, Hugo Margain, Leopoldo Zea, entre otras formidables figuras de nuestro pensamiento nacional. En Roma, fui guiado por el famoso pintor italiano Jullio Turcato y Giussi Maletta, en la Academia de Bellas Artes de Roma, y por Jeff Sippel en Buenos Aires , Argentina.

Mi vida ha sido de encuentros extraordinarios como la amistad con el escritor, entonces poeta, Roberto Bolaño y el poeta Bruno Montane con quienes cultive una amistad cercana y las emociones de la cultura del rock, la locura de los poemas de Efraín Huerta, entre otros insuperables en nuestra lengua.

Nos encontramos a Julio Cortazar, a Carlos Fuentes y Mario Vargas llosa una noche de la Ciudad de México, Roberto Bolaño, Bruno Montane y yo en la Alameda Central. Encuentro imborrable. Escuchar juntos a Nicolás Guillen n la sala Martí de la Alameda Central, con la pandilla de poetas del Café Habana, y que en esa noche clara como dice la canción me quede con su pluma Palmer del gran poeta cubano, misma que perdí esa misma noche cuando otro agudo ladrón me despojo de ella de soslayo.

La memoria de la ENP, la Escuela Nacional Preparatoria, somos la Generación Centenario. Todos posamos en el “Generalito”. Hoy es el Museo Nacional de San Idelfonso, esta memoria es como un rio donde crecen arboles de viento. Mi Prepa, fue la Puerta Centenaria del La Noche del Bazucazo, que hizo que el rector Javier Barros Sierra colocara la bandera media asta en señal de luto en la Universidad. Ante el terrible sanguinario enojo del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, lo negro de la historia mexicana.

Acompañamos al Rector Barros Sierra a la primera marcha del 68, de la UNAM hasta Félix Cuevas en Avenida Insurgentes. Y esa misma noche lo acompañamos a su casa para protegerlo de la represión policiaca. Fueron días de zozobra, de manifestaciones y de mentiras ante una prensa –donde acudimos en masa- y guiarles “prensa vendida”, Las marchas, todas ellas convidaron a miles de compañeríos por las calles de México hasta tomar al Zócalo.

También acudí a visitar a los presos políticos, porque allí estaba recluido mi querido amigo, Jorge Peña.

La vida da caminos trasparentes, a veces sinuosos, y en otras ocasiones, muchas caminís de luz. Me ha acercado a la existencia, pero la poesía me acercado al amor. Mis poemas están enfrascados en la batalla amorosa, pero mi pensamiento estético fluye de cas lecturas de los grandes escritures y filósofos universales. La experiencia es vida contigua, creo, que cuando vi a David Alfaro Siqueiros, a su salida de la cárcel regresar a pintar su mural en la Antigua Aduana de la Ciudad de México, me dijo que sería pintor, pero Carlos Pellicer me dijo que sería poeta. Estoy en antologías, tengo 9 obras publicadas, he expuesto nacional e internacionalmente, he participado en coloquios internacionales de prestigio como “Poesía Vs Filosofía”, en Texas College Station.

Incluido en diccionarios nacionales e internacionales como “Diccionario de Escritores Mexicanos” de la UNAM., International Printing, Universidad de Malasya. Ganador de cuento y poesía en la revista Punto de Partida de la UNAM. Soy periodista por casi 50 años, incluido en la Revista Pen Club de México por mis mas 500 números consecutivos en suplementos, he expuesto mi obra en los Estados Unidos, México, Latinoamérica, Europa, Malasya.

Mi obra esa en colecciones. He diseñado para Imprenta Universitaria dela UNAM, el instituto Nacional de Bellas Artes, el Cornegie Hall de N. Y., e importante ediciones en inglés y español de editoriales en los Estados Unidos. Preparo tres nuevos libros y los diccionarios comentados del arte de Tamaulipas. Una vida agitada y de sueños, insisto en figurar como artista y poeta en los anales de mi tierra y del mundo. Tengo 8 obras murales en edificios y privados, estoy en la carrera del tiempo, como escribo en unos de mis nuevos libros en preparación; “Antes de que sea tarde”, que lo dedico a mi querida Lucila con todo mi amor.

Publico ahora unos poemas, de entre muchos que he escrito directamente en Facebook, tal vez no estén curados del todo, pero reflejan una realidad mía, latente, fría, cálida de mi amor por el arte, la poesía y mis amigas y mis amigos queridos. Como Amparito Berumen y Sergio Ismael Cárdenas Tamez.

Pero también la entraña misma del amir por mis hijas y mi querida esposa Lucila, a quien le dedico todo mi amor. En este libro que armo con ansias de novillero.

“Tamautropo, también llamado Maravilla giratoria o, en inglés Wonderturned, es un juguete que reproduce movimiento el movimiento mediante dos imágenes, que fue inventado por Jhon Ayrton, Paris, 1824. Consiste en un disco con dos imágenes diferentes en ambos lados y un trozo de cuerda a cada lado del disco”. Wikipediua.

En fin son los “cantos a mí mismo”, un libro escrito sobre otro libro que no he escrito.Los autorretratos de familia que ya se enmarcan en cuentas y novela, porque he reunido decenas de historias listas para imprenta;

POEMAS.