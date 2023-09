“El Cuau” ahora va por la Jefatura de Gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuauhtémoc Blanco se destapó para competir por la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024, aunque aseguró que será respetuoso de los tiempos.

En entrevista, el gobernador de Morelos dijo que él es conocido no solo en la Ciudad de México sino internacionalmente y que en la capital la gente “le tiene cariño”.

Mencionó que está consciente que la candidatura se definirá por encuesta, sin embargo, insistió en que ya analiza si se postula para participar pues “pueden pasar muchas sorpresas”.

“Yo he dicho muchas veces que sí me gustaría, pero hay que esperar los tiempos. La verdad sí me gustaría irme a la Ciudad de México y competir, pero primero tendría que pedir autorización, no sé quién más participará, pero a mí sí me gustaría, pero como ha dicho el presidente será encuesta cómo se elija”.

Al ser cuestionado sobre el destape del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el gobernador de Morelos dijo que todos tienen derecho de hacer públicas sus aspiraciones pero pidió esperar al proceso interno de Morena.

“La verdad no tengo el gusto de conocerlo, pero todos tienen derecho a postularse si cumplen los requisitos, hay que esperar los tiempos”, dijo.

En 2015, Cuauhtémoc Blanco ganó la alcaldía de Cuernavaca con el Partido Social Demócrata y en 2018, la coalición PT, Morena y PES lo abanderó a la candidatura a gobernador, donde de nueva cuenta resultó ganador por un amplio margen.

El gobernador de Morelos aseguró que sí quiere ser parte de la encuesta para competir por la Ciudad de México.

Ellos son los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la CDMX

Hasta el momento van nueve políticos de diferentes partidos que han levantado la mano para ser los sucesores de Martí Batres, jefe de Gobierno que quedó en el lugar de Claudia Sheinbaum, quien pidió licencia al cargo para buscar la candidatura presidencial de Morena.

