VIDA DIARIA

Acuerdos y desacuerdos

Terminó una semana de intenso movimiento, con muchos acuerdos y desacuerdos en varios temas, en lo político inicio el Proceso electoral y se dio la selección de las candidatas a la presidencia de la República.

Con el Inicio el proceso electoral prácticamente inicia la madre de todas las batallas electorales y para ello el Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de consejo, dio la apertura de los trabajos para la jornada electoral del próximo año donde se renovará la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Es decir, se elegirá nuev@ gobernante de México, 128 Senadurías y 500 Diputaciones federales.

Los partidos políticos con sus alianzas ya se reportan listos para entrarle de lleno

a la contienda, los del Frente Amplio por México, luego de los desacuerdos y rabietas de algunos personajes del PRI, PAN y PRD llegaron a un acuerdo conveniente para todos ellos, eligieron a la participante más posicionada, a XOCHITL GALVEZ, que a final de cuentas será quien les abanderará el próximo año en pos de la presidencia de la Republica.

Claro está, los panistas locos de contentos gritaron a los cuatro vientos que darán la pelea, que tienen una buena candidata, aunque la verdad es que XOCHITL es más ciudadana que panista, pues ni credencial del PAN tiene, no está afiliada a las filas azules.

Por el lado de MORENA y aliados, también se reportan listos para la contienda electoral que se avecina, ya destaparon su corcholata ganadora, confirmando lo que

ya se veía venir, CLAUDIA SHEINBAUM es alzada como triunfadora de la contienda interna y será quien aparecerá en la boleta electoral como candidata a la Presidencia de la Republica el próximo año.

Ya tiene CLAUDIA el bastón de mando de la coordinación de la 4T, se lo entregó ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Mientras que el gran perdedor, MARCELO EBRARD que durante toda la semana daba señales de estar en desacuerdo en el cómo se estaban levantando las encuestas, el día del destape explotó, primero pidió se repusiera el proceso porque había muchas inconsistencias, luego se enfureció porque no le dejaron entrar al conteo de las boletas y hasta acusó de cobardes a MARIO DELGADO y ALFONSO DURAZO, también les dijo que MORENA cada día se parecía más al viejo PRI.

Aunque hay quienes pierden ganando, seguramente MARCELO EBRARD a final de cuentas ganará, quizá no contenderá por la Presidencia de la república, ni de manera independiente, aunque quisiera, ya no le alcanzo el tiempo, pero es obvio que aun y con sus berrinches no se irá con las manos vacías.

Pero no solo por el lado de MORENA y los del Frente Amplio Por México, que pronto veremos qué tan amplio y tan fuerte resulta, hubo movimiento, acuerdos y desacuerdos para obtener a sus protagonistas, sus candidatas.

Igual el jueves, después del mediodía, medios de comunicación nacional dieron cuenta que un tamaulipeco será candidato por la vía independiente a la Presidencia de México, EDUARDO VERASTEGUI, el oriundo de Xicoténcatl Tamaulipas acudió al INE para registrar su intención de participar en la contienda electoral.

Quiere el artista redimido ser Presidente de este México lindo y querido, quién

sabe para cuanto le alcance, veremos y opinaremos. Por lo pronto ya dio inicio el proceso electoral, los partidos políticos tendrán que pulir sus acuerdos y desacuerdos.

ROSA ELENA GONZÁLEZ

Correo.-vida.diaria@hotmail.com,