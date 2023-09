A Marco Zozaya lo marcó la ciencia

Marco Arturo Puente Zozaya es un joven victorense, fuera de serie, su pasión por la ciencia, lo ha llevado a descubrir en Tamaulipas nuevas especies de animales, estudiar la Universidad a los 15 años, “ser diputado” por unos días, escribir un libro en cuatro noches, y hasta ponerle color a la Revolución Mexicana.

Hacer todo lo anterior, antes de los 20 años, puede sonar complicado, pero en su caso, fue algo natural, pues “Me gusta mucho la ciencia, estar constantemente buscando aprender algo nuevo. Las ciencias naturales, desde chico me ha llamado la atención y lo que hago es un intento de aprender un poquito más cada día, esa es mi pasión”.

El aprendizaje de Marco Arturo, comenzó desde que era un bebé, y es que “Siempre se lo atribuyo a mi abuelita Letty. Cuando yo tenía tres meses de edad, ella me enseñaba mucho del material que había en libros de texto, bajo la enseñanza de mi abuelita se aceleró mi aprendizaje”.

Explica que “Mientras mi mamá se iba al trabajo, yo me quedaba con mi abuelita, ella se la pasaba todo el tiempo leyéndome, recuerdo mucho un libro que se llamaba: ”La gran provincia natural tamaulipeca”, cada una de esas imágenes está quemada en mi memoria”.

Marco sonríe y platica que a temprana edad, uno de sus sitios favoritos era el jardín de la casa de su abuelita Letty, donde levantaba las piedras intentando encontrar lombrices o lagartijas, animales que “Ya me volvían loco”.

“En alguna ocasión llegué a romper todas las piedras del jardín, eran de río y las destruí todas, estaba desesperado buscando si dentro de una había un fósil, no había nada (risas), mi abuelita no estaba muy contenta después de eso…”.

VIRAL POR DEFENDER A LAS VACUNAS

En el 2016, cuando tenía doce años, en ese mismo jardín y con ayuda de su iPad, creó un video donde defendió a las vacunas, mismo que rápidamente “rompió” Facebook.

“Fue algo que se salió de control, no era el plan, en ese entonces era muy fuerte el debate por las vacunas, llamarle debate es mucho crédito por qué no hay mucha evidencia científica del lado anti vacunas”.

“Había un mito con base a un artículo fraudulento que decía que el autismo estaba relacionado con las vacunas, en Estados Unidos ya había gente muriendo de sarampión. Se me ocurrió el chiste, el planteamiento y el remate, escribí el guión en dos minutos, no tuve ni que hacer investigación, me tomó diez minutos grabarlo, lo edité en el trayecto del patio a la sala de la casa, era muy sencillo. Era un chiste y burla sarcástica del movimiento anti vacunas, actualmente no haría eso, lo haría contra las ideas que propician asumir creencias sin evidencia”.

‘EL CHUPACABRAS’ SON LOS PERROS CON SARNA

El interés por aprender y divulgar sobre ciencia, fue creciendo en Marco, y continuó haciendo videos, en muchos de ellos, para revelar las explicaciones científicas de casos y cosas, incluso destruyendo mitos, como el de “El Chupacabras”.

“La explicación es muy simple, me fascinó desde que la leí. Asumimos que El Chupacabras está en la misma categoría que La Llorona, pero ésta es una leyenda de los 90 de una comunidad rural de Puerto Rico, donde una mujer describió que vio una criatura, los medios escandalizaron y encontraron más casos de animales desangrados, pero resulta que sí se ha atrapado al Chupacabras y siempre resulta ser lo mismo, coyotes o perros con sarna, esa es la explicación del Chupacabras”.

A LOS 14 AÑOS “FUE DIPUTADO”

Apenas a la edad de 14 años, pudo experimentar lo que es ser político y representar al pueblo desde el Congreso del Estado.

“Fui Diputado de juego por unos cuantos días, andaba de mitotero, soy un demagogo, me gusta mucho la política, pero en México no he visto mucha, es más grilla que nada, me gustaría participar en la forma en que se pueda para aportar, pero espero que vaya a ser mucho menos rollo de lo que es ahorita, los partidos políticos son corporaciones que solo luchan por subsistir”.

“‘EL NEW YORK TIMES ME USÓ COMO ‘CANARIO EN LA MINA’”

En el año 2018, mientras Marco Arturo estudiaba la Secundaria, el prestigioso Periódico New York Times, lo tomó como ejemplo en un articulo, “Estuvo chido, no lo voy a negar, me usaron como canario en la mina, como el ejemplo de cómo es que el público que busca divulgación científica, en realidad está más interesado en drama, eso lo describí y a partir de ahí el New York times escribió sobre mi historia y la situación”.

LE PUSO COLOR A LA REVOLUCIÓN MEXICANA

En ese mismo año, el nombre de Marco Zozaya, volvió a ser viral a nivel nacional, ahora sorprendió mostrando imágenes de la Revolución mexicana, a todo color, algo que no se había visto antes. “Siempre me ha fascinado el pasado, me obsesioné con la idea de estar en pasillos de la casa de mi abuelita que tenían un pasado, un pasado donde eran diferentes, yo quería saber cómo eran, me puse a investigar, no era nada que le interesara a alguien mas de mi familia, pero para mi era fascinante y lo único que le faltaba era color, en el mismo iPad con el que grabé el video a los doce años usé una aplicación de Photoshop y usé la herramienta de pincel para comenzar a pintar la foto, no es automático, es pixel por pixel”.

“Restauré fotos de mi familia y me encontré que no había fotos a color de personajes mexicanos, así que por curiosidad comencé a colorear a Pancho Villa, las publiqué y tuvo más compartidas que el video de las vacunas”.

ESCRIBIÓ UN LIBRO EN CUATRO NOCHES

Visiblemente sin intención de alardear, Marco comenta que escribió un libro, “Se llama ‘La Libertad Según los Átomos”, es más un mal libro de filosofía moral, explico por qué no existe el libre albedrío. Lo hice en cuatro noches, no es un libro largo, al quinto día me dediqué a hacer la traducción, el sexto la publicación y diseño de portada y el séptimo descansé”, bromea.

REALIZA EXPEDICIONES Y HA DESCUBIERTO ESPECIES

Actualmente, y dentro del apasionante mundo de la biología, Marco se ha adentrado en la Reserva de la Biosfera de El Cielo, en Gómez Farías Tamaulipas y en la Sierra Madre, sirio donde ya ha descubierto diez nuevas especies de animales y en los que realiza expediciones para mostrarle al mundo, lo maravillosos que son estos lugares naturales.

“Es increíble, lo bonito de El Cielo, no es un lugar, es una región biogeografica gigantesca, aquí tenemos cuatro ecosistemas con 14 tipos de vegetación y tres de climas, en el mundo solo hay un lugar así, está en China, pero no hay otro sitio que repita la lista de Diez principales características de El Cielo”. “…ahí hay vertebrados no bien estudiados, anfibios, peces y mamíferos.

Estoy trabajando con taxonomía de solifugos, es un grupo que nadie había pelado en Tamaulipas, descubrí nuevas especies, son depredadores alienígenas prehistóricos, son máquinas de matar, es un arácnido sin veneno pero puede capturar con su mandíbula un ave del tamaño de un gorrión”, dijo con emoción.

“Hago expediciones guiadas de tres y cinco días, recorremos los sitios a los que una camioneta no te llevaría, son especializados y conoces lo que hace especial a una reserva, son una serie de experiencias muy poco comunes, son muchas experiencias en muy poco o tiempo”.

“También hago expediciones en Los Troncones, siempre me dolió bastante que cada que iba lidiaba con treinta bocinas y racers con corridos, no es muy agradable, estoy poniendo en práctica un proyecto con Isaac Montemayor para restaurar el parque y que cambie el enfoque de ser una cantina a ser un sitio ecológico, una carne asada la puedes hacer donde sea”.

TODO ES GRACIAS A MIS CUATRO MAMÁS

Sobre el futuro cercano, el victorense Marco Arturo revela que realizará un doctorado en algún área de las ciencias biológicas, y a partir de ahí, podría iniciar sus estudios en una nueva área, posiblemente la física. Y para cumplir con esos planes, sabe que está muy bien respaldado, por la ciencia, y por cuatro mujeres, sus “cuatro mamás”. “Mi mamá es mi mamá, se llama Sara, hasta la fecha me apoya, pero yo tengo cuatro mamás, de cierta manera, crecí con mi abuela Letty, mi mamá y sus dos hermanas, Mayra y Diana, cada una tuvo un rol en crianza y hasta la fecha ven por mi y me apoyan, mi persona favorita es el concepto de esas cuatro mamás juntas.

POR DANIEL RÍOS