Misterioso ‘huevo de oro’ hallado en el fondo del mar desconcierta a científicos

El misterioso descubrimiento, se encuentra bajo la evaluación de expertos, sin embargo, su origen y clasificación siguen siendo enigmas sin resolver y desconcierta a la ciencia tras ser encontrado el pasado 30 de agosto, pero aún se están realizando pruebas para averiguar qué es exactamente.

El “huevo” fue hallado frente a las costas de Alaska por biólogos marinos a bordo de un barco de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

There will be no ROV dive today as #Okeanos is in transit, but we plan to be back in the water this weekend. Meanwhile, peruse photos and video of the moment we came across this unidentified gold specimen: https://t.co/mKcs7ziGJq#seascapealaska #explore #ocean #Alaska #Okeanos pic.twitter.com/YN5I9uuB85

— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) September 8, 2023