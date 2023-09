Madres de Familia Exigen a las Autoridades Atender Peticiones de Maestros

Madres de familia se manifestaron este lunes a favor de los maestros de Altamira y exigieron a la Secretaría de Educación de Tamaulipas solucionar el paro de labores.

La señora Verónica López, comentó que la docencia es de las profesiones más humildes, “es una de las profesiones que realmente nos da mucha educación a nuestros hijos”.

“Realmente no nos habíamos dado cuenta que es la mal pagada, es la que más maltrata el gobierno, lamentablemente los padres estamos enfadados porque no sabíamos la problemática y el día de hoy sabemos de la problemática que tienen los maestros”.

Precisó que la manifestación es para que el Gobierno de Tamaulipas atienda las peticiones de los trabajadores de la educación.

“Es una lucha que no se puede dar, si el Gobierno del Estado no escucha, no nos vamos ir a las aulas, el detalle que va pasar es que los padres de familia estamos gritando, se está viendo una lucha de poderes que no va llegar a nada, ahorita somos poquitos, pero al rato seremos más”.

Invitó a los demás padres de familia para que hagan conciencia de las necesidades que tienen los maestros.

“Venimos de dos años de pandemia, el gobierno está hablando de educación, dónde empieza la de ellos hacia los maestros y la unión hace la fuerza”.