Reportan avistamiento de 20 luces en zona rural de Altamira

ALTAMIRA, Tamaulipas.- En la zona rural del municipio de Altamira, fue reportado el avistamiento de 20 luces el pasado sábado.

La licenciada Gabriela Ibarra Lozano, detalló que los hechos ocurrieron a las 19:53 horas del 9 de septiembre, estaba en el rancho Verdín, localizado atrás del camino que conduce al ejido El Fuerte.

“Tanto yo como mi esposo (Francisco Verdín González) vimos 20 luces demasiado altas, porque sí sabemos identificar cuáles son los satélites, pero éstos objetos no, salían de donde se pone el sol hacia donde sale y los vimos pasar en línea recta, en una posición casi exacta entre cada una de las luces”.

Relató que a la mitad de donde estaban desaparecieron, “como si estuvieran entrando a una cochera y conforme iban entrando iban desapareciendo, todo fue en un tiempo de 2 minutos y medio a tres minutos”.

“En ese momento estaba haciendo la grabación de otras luces y cuando yo volteo con la grabación y según yo lo grabé, pero lo que me sorprendió a mí es que cuando acabo con la grabación resulta que no salió nada, no se grabó es algo que no se vé todos los días y en las redes sociales me pusieron que más gente las vió”.

Las 20 luces también lograron ser percibidas en la colonia Río Tamiahua mejor conocida como Kilómetro 40 y en el Ejido El Fuerte.

“Eran luces blancas y todas avanzaban, arriba de nosotros, en la atmósfera desaparecieron, yo lo que expresaba es que había un portal o algo por el estilo porque entraban y ya no salían, fueron 20 luces porque sí las contamos”.

La licenciada Gabriela Ibarra agregó que es la primera vez que observan las luces, “nunca las habíamos visto, miedo no tuvimos, sino que estuvimos sorprendidos y nos dió mucho calor, mucha energía con nosotros mismos”.

Refirió que los pobladores comentaron que en el cerro de El Fuerte, dicen que han visto luces que suben y bajan.

“Hay gente que vive en las faldas del cerro y es lo que se ha comentado, hay gente que hace un mes vieron las luces en la misma zona, desde hace 15 o 20 años se reporta que se ven luces arriba de lo que es el cerro”.

Óscar Figueroa

La Razón