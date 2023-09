Poncho de Nigris revela que consumieron drogas en La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho de Nigris recientemente reveló que dentro de La Casa de los Famosos México, donde obtuvo el tercer lugar, sí hubo quienes consumieron droga.

El influencer regiomontano cobró fuerza en redes sociales y obtuvo más popularidad gracias al Team Infierno y por enfrentar varias veces a las producción por supuestamente ayudar a los del cuarto del Cielo, situación que le valió varios regaños dentro del reality.

Como ya tenía experiencia en este tipo de formatos, el también empresario decidió llevar un poco de ‘ayuda’ para enfrentar el estrés diario. Poncho confesó que entró con gomitas de CBD.

A ver si no me meto en pedos. Me llevé unas gomitas de CBD y tenían un poquito de THC, entonces yo dije: ‘si hay mucho pedo pa’ relajarme me voy chingar una gomita’. Le mando un saludo al Apio y a Sergio Mayer, que eran los que nos comíamos las gomitas”, dijo en entrevista.

@chismesitovip_2 #ponchodenigris #apioquijano #sergiomayer comieron #gomitas de felicidad en #lacasadelosfamososmx sonido original – Chismesito Vip

Asimismo, recordó que a veces no podía retractarse de algunos dichos, pues se vería más sospechoso ante todos.

La neta es que metieron algunos, no creo que haya bronca porque es legal, por eso Wendy me decía: ‘traes ojos de viernes’. Es que estaba bien difícil porque decías ‘este día ya no tengo nada que hacer’ y me chingaaba una gomita y empezabas a hablar a lo pendejo, y no puedes pedir una disculpa porque llama más la atención”

De Nigris comentó que hubo momentos en los que se comía una gomita porque no esperaba que fuera llamado a realizar alguna actividad, pero, incluso, fue hasta al confesionario.“Según era para relajarnos y te paniqueas culerísimo por el confesionario. Y te hacen un confesionario de media hora y tienes que platicar cosas inteligentes para que la gente vote por ti. Llegó un momento que dije ‘me vale’. Y de repente te decían: ‘tenemos actividad'”.

Con información de Excélsior