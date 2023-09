Vendedor de paletas golpea a Luisito Comunica porque no le quiso comprar

Luisito Comunica vivió un momento que muy pocos se imaginarían que les sucedería como ser golpeado por un vendedor de paletas en la calle. El influencer contó que esto le sucedió hace unas horas.

Lisito Comunica acudió a sus historias de Instagram para publicar una serie de videos en los que narró cómo fue que este hombre se acercó a él para ofrecerle una paleta, pero al ver que el famoso no le quiso comprar lo agredió.

“Todavía me duele. Fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle y estuvo muy raro, de verdad muy loco. Todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta”.

El youtuber contó que salió a pasear con su perrito cuando el vendedor de paletas se acercó a él y tras decirle que no le compraría nada lo comenzó a insultar.

“Salí al parque con mi perrito, estábamos caminando, llega un güey a ofrecer una paleta, le digo que no y me dice ‘Pin… mam…’, yo le contesto y entonces se aceleró ‘Tú me pelas la ve…’ y hacía así en la bolsa, como que algo filoso me enseñaba en su bolsa”.

Luisito Comunica explicó que comenzó a grabar la agresión y que aparentemente el hombre traía un cuchillo.

“Mi respuesta inmediata fue empezar a grabar y me decía ‘Yo sé quién eres, que seas famoso me vale, yo te rajo tu ma…’. Entonces dije: ‘Este güey tiene un cuchillo’. Este güey es el que me pegó y tiene un cuchillo en la bolsa, yo lo vi. Y se fue, no me dio tiempo de llamarle a la policía”.

Como parte de su reflexión de lo sucedido, Luisito Comunica expresó que probablemente el hombre estaba teniendo un mal día o incluso había consumido alguna sustancia.

“Estuvo rarísimo, yo sigo confundido. Tal vez nuestro carnal no estaba en sus cinco sentidos, tal vez había ingerido alguna sustancia, tal vez estaba teniendo un mal día y en ese momento explotó”.

Finalmente, dijo que a pesar de que el hombre no estuviera bien no era una justificación para que lo golpeara. El influencer mostró que el golpe lo recibió cerca de su oído, pero que probablemente solamente le saldría un moretón.

“De cualquier manera, creo que no justifica el golpazo que me metieron y quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron e intervinieron porque evitaron que pasara algo peor, porque les digo que no sé qué estaba en la bolsa, chance era su dedo o no era nada, pero uno nunca sabe”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR