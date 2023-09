Captan momento en que se estrella un avión acrobático; murió una niña

CIUDAD DE MÉXICO.- Una niña de cinco años murió el sábado cuando un avión militar de una patrulla acrobática se estrelló junto al coche en el que viajaba cerca de Turín, en el norte de Italia, durante un ejercicio de entrenamiento, anunció el ministerio de Defensa. El accidente ocurrió cuando un avión de entrenamiento, un MB-339, se precipitó al suelo durante la fase de despegue.

“La patrulla apenas había despegado (…) cuando por razones de momento desconocidas la aeronave pilotada por el Mayor Oscar Del Do perdió altitud y se estrelló contra el suelo”, indicó un comunicado del ministerio.

Justo antes del impacto el piloto logró eyectarse, indicó la misma fuente, explicando que por el momento no es posible confirmar las causas del accidente, aunque una de las hipótesis es un impacto con un pájaro.

——- An Aermacchi MB-339 training aircraft of the Italian Air Force crashed shortly after takeoff during a training flight in Turin. The pilot managed to escape; a five-year-old girl died after the wreckage of the plane hit the car. pic.twitter.com/ALwHtxMZTI

