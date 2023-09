Conductor arrastra a un policía para evadir un operativo

CIUDAD DE MÉXICO.- Una cámara para tablero grabó el momento cuando un oficial de la Policía Estatal de Massachusetts fue arrastrado aproximadamente 9 metros (30 pies) por un lujoso Mercedes-Benz CLS550 durante una parada de tráfico rutinaria el pasado miércoles.

Los agentes de la ley lograron dar con el sospechoso, identificado como Derek Lobo, de 31 años, el jueves por la mañana en la ciudad de Brockton, donde fue detenido y puesto bajo custodia.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas, cuando los agentes habían detenido a Lobo por violaciones no especificadas, según un comunicado de prensa emitido por las autoridades. El video en cuestión muestra a un oficial acercándose al automóvil y manteniendo una conversación con el conductor.

