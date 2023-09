Tamaulipas no tendría suficiente agua para el campo en 2024

VICTORIA, Tamaulipas.- Si el comportamiento hidrometeorológico continúa siendo negativo en Tamaulipas, el siguiente año en el campo del centro del Estado los estragos serán terribles, pues se espera que no haya agua suficiente para sembrar y establecer el ciclo agrícola del 2024.

Entonces de la presa Vicente Guerrero no se extraería agua para regar más de 35 mil 925 hectáreas que corresponden al Distrito de Riego 086 que abarca los municipios de Abasolo, Jiménez y Soto La Marina.

Este año, se destinaron de la Vicente Guerrero cerca de 350 millones de metros cúbicos de agua (Mm3) en un periodo de cerca de 10 meses.

Sin embargo esto último no podría será el año siguiente por la fuerte sequía que afecta a gran parte del norte de México.

La cancelación del riego para el 086, lo dio a conocer el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, explicando que aunque nunca se ha llevado a cabo una acción como tal y los productores de Abasolo y Soto la Marina no se han visto afectados por algo de tal magnitud, muy seguramente pudiera suceder.

“No tenemos ante una eventual sequía recurrente para el siguiente año y sino hubiera aportaciones importantes, que esperamos que eso no suceda, yo no adelanto vísperas, (pero) pues tomaremos medidas por ejemplo sino se recupera la presa Vicente Guerrero, no debemos alarmar pues tenemos volúmenes como para tener otro año con disponibilidad en la presa Vicente Guerrero y lo que tendríamos que hacer aunque no es deseable, es suspender el riego del Distrito 086”

“Nunca han tenido una restricción de agua, no sería una cosa grata y esperamos que no suceda pero tenemos esa alternativa. De la presa no nos va a faltar agua”.

Por lo pronto, septiembre no tiene un pronóstico positivo como en años anteriores, sin embargo, aún faltan los meses de octubre y noviembre donde se esperan más precipitaciones y algún evento hidrometeorológico de importancia.

Actualmente la Vicente Guerrero se encuentra a un 11 por ciento de su capacidad, suficiente para seguir abasteciendo a Victoria por lo que resta del año y hasta para siete años más si es que la cantidad anual de 50 millones de metros cúbicos para la capital sigue siendo la misma para los años vivientes.

Fue en el mes de mayo cuando las compuertas de la Vicente Guerrero se cerraron para finalizar el riego de más de 92 mil hectáreas, las que se beneficiaron con 350 millones de metros cúbicos de agua (Mm3) en un periodo de cerca de 10 meses.

Toda esa agua ayudó para el desarrollo de trigo, maíz y algunas hortalizas sembradas en dicha área agrícola.

