Acusan a nutriólogo de golpear y arrastrar a una mujer

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una persona del género masculino fue acusado de golpear y arrastrar a una mujer, misma que asegura haber mantenido una relación sentimental de dos años con él.

Jennifer “T”, denunció a través de su cuenta personal de Facebook este hecho, en donde presuntamente Bryan “N” la golpeó y arrastró en su consultorio, el cual se ubica en su domicilio.

Dijo que con miedo e incertidumbre daba a conocer el calvario que vive, pues ya no quiso quedarse callada.

Explicó que luego de que este sujeto le fue infiel, la buscó por varios meses para poder platicar con ella y reconciliarse.

“Decido perdonarlo por lo que ustedes quieran: amor, cariño, costumbre, etc. O quizás por como supo manejar la situación, ya que como excelente narcisista habló conmigo y me convenció con falsas promesas; es ahí cuando mi verdadera historia de terror comienza”, comentó.

Sin embargo, reconoció que su relación ya no marchaba bien y hace unos días manifestó que sostuvieron una discusión y decidió buscarlo a su consultorio pero el tono cada más se elevaba.

Desafortunadamente fue ahí cuando quedó vulnerable ante esta persona que abusó de su fuerza para propiciarle una golpiza.

“Bryan N me golpeó y me arrastró por todo su consultorio (ubicado en su domicilio), dejándome con golpes y lesiones, como yo ya lo mencioné, es un perfecto chantajista, al grado que después de la golpiza me enviaba mensajes diciéndome mi amor y pidiéndome fotos de mis lesiones, como si lo que pasó no hubiera sido nada”.

“Hoy decido quitarme ese miedo, alzar la voz haciendo público estos maltratos, hoy decidí hacer pública mi verdad a pesar de hacer mal por permitir todo y seguir cayendo en su juego, por eso les pido que no me juzguen con odio, ya que solo quienes hemos estado en una relación con una persona narcisista, manipuladora y violenta sabemos lo difícil que es salir de ahí”, agregó.

Además, responsabilizó a tres personas en caso de que pudieran atentar contra su integridad.

“Hoy hago publica mi verdad, hoy me siento libre y hago totalmente responsable a Bryan N, Imelda N, Carlos N, y toda su familia de lo que me pueda llegar a pasar a mi o a toda mi familia”.

En su publicación agregó fotografías en donde muestra lesiones en su rostro, conversaciones y dos videos en donde grabó una llamada telefónica y claramente se oyen faltas de respeto, amenazas y chantajes.

Por Javier Cortés