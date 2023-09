Así se veía Peso Pluma cuando era jugador de Chivas

MÉXICO.- El éxito que ha alcanzado Peso Pluma por sus temas musicales conocidos como “corridos tumbados” le valió para ser nominado a los Latin Grammy 2023 en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana. Pero antes de llegar a este punto de su carrera, el destino del cantante pudo haber sido diferentes si se hubiera dedicado a lo que pensó de niño, ser futbolista.

Fue el propio Hassan Emilio Kabande quien confirmó que durante su infancia estuvo en las fuerzas básicas del club Guadalajara, ya que intentó convertirse en jugador profesional para debutar con Chivas en la Liga MX, incluso en su preparación cruzó camino con José Juan Macías, actual delantero del Rebaño.

Sin embargo, al final optó por abandonar esa meta y encontró una vocación en la música, así que dio paso a la creación del proyecto Peso Pluma, que trajo como consecuencia una nueva corriente del regional mexicano.

Peso Pluma en Chivas



Pese a que el intérprete de Ella baila sola afirmó que jugó en las inferiores de Verde Valle, no se tenía imágenes de cómo lucía en aquel entonces el cantante de corridos. Pero, en días recientes se dieron a conocer fotografías de cuando Hassan Emilio fue futbolista.

Fue en redes sociales que se dieron a conocer las inéditas fotografías de Peso Pluma con el jersey de Chivas, fanáticos del intérprete de Tulum encontraron el material inédito, aunque no se dio a conocer quién proporcionó las imágenes, rápidamente tomaron fuerza en redes y se viralizaron.

Debido a que eran categorías inferiores, se apreció a un Peso Pluma cuando era tan solo un niño, aunque no se puede calcular con exactitud su edad, sí se aprecia que aún era muy joven, razón por la cual en la imagen luce totalmente diferente a como se ve en la actualidad.

Uno de los detalles que sobresale es que su cabello era diferente al que tiene en la actualidad, pues con su corte tipo mullet es como se ha popularizado su rostro. Fue por ello que algunos fanáticos de Chivas dudaron que se tratara del cantante, pero lo contrastaron con las repetidas entrevistas que ha dado en donde relató su paso por el Rebaño Sagrado.

Peso Pluma en las inferiores de @Chivas 👌🏻😮 pic.twitter.com/ZLkiLs2CS8 — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) August 7, 2023

Fueron solo dos fotografías las que compartieron, en una de ellas se aprecia el rostro de Peso Pluma, ya que se trataba de una fotografía grupal, pero solo cortaron el rostro para que se viera con detalles al nacido en Zapopan. En la segunda imagen ya se ve en acción al intérprete de La Bebe.

La segunda fotografía dio muestra del talento que tenía Hassan Emilio con el balón, ya que se le vio en una jugada con el balón durante una de las prácticas del equipo.

Cabe apuntar que las revelaciones de las imágenes causaron todo un debate en redes sociales, pues el compositor de corridos, reguetón y trap latino ha mostrado su cariño y apoyo al club Atlas, equipo rival con el que compite Chivas por la localía en Jalisco.

Así que cuestionaron la razón de porqué no jugó en las inferiores de La Academia en lugar de competir con el Rebaño Sagrado.

¿Por qué Peso Pluma no fue futbolista?

En una entrevista para el podcast Disfrutando el viaje, Peso Pluma relató qué lo llevó a alejarse del futbol, ya que en algún momento de su infancia y juventud sí pensó en dedicarse al balompié profesional, pero la indisciplina lo fue alejando de esta idea.

“Mi sueño siempre fue ser futbolista y caímos acá por obra del destino. Ya cuando iba en la prepa ya no le di por ahí […] Ahí en Verde Valle yo entrenaba con José Juan. Pregúntale, jugaba de medio derecho, era correlón, pero pues me valía ver***, no iba a los entrenamientos y tú sabes cómo es eso”, compartió.

CON INFORMACIÓN DE INFOBAE