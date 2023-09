Desabasto de Medicamentos Continúa en Hospitales

El desabasto de medicamentos en hospitales de la zona sigue afectando a derechohabientes, quienes tienen que acudir con regidores para pedir su apoyo a fin de conseguir las medicinas.

La regidora María de la Luz Mar Estrada expresó que por semana atiende hasta 20 personas que necesitan continuar con su tratamiento para padecimientos como diabetes, presión alta, entre otros.

Son principalmente adultos mayores los que acuden con ella para conseguir el medicamento que les hace falta aunque también van mujeres jóvenes.

Dejó en claro que tampoco están disponibles fármacos como paracetamol e ibuprofeno.

“En sala de regidores he tenido muchas peticiones, la mayoría son de medicamentos todavía, medicamentos que son del cuadro básico que todavía no están surtiendo al cien tanto en el Hospital Canseco como el Seguro Social y el ISSSTE, me traen recetas de todos lados”, precisó.

“Tratamos de conseguir el medicamento que nos piden porque es para la presión, para el azúcar, un paracetamol, un ibuprofeno que también viene en el cuadro básico y que no lo tienen aún, no sé qué está pasando con este sistema, nos dijeron que ya se iba a regularizar todo y la gente sigue viniendo con nosotros a solicitar el medicamento”, explicó.

Además, acuden para solicitar el apoyo para estudios y análisis porque alguno de los aparatos se encuentra fuera de servicio.

Benigno Solís/La Razón