Ferromex retoma operación de trenes; migrantes bajaron de los vagones

MÉXICO.- Ferromex, de Grupo México, retomó la operación de algunos de los 60 trenes de carga que habían suspendido actividades ayer 19 de septiembre de 2023 por decisión de la empresa ante el alto flujo de migrantes.

“Se han comenzado a mover aquellos donde se han bajado las personas migrantes; los otros siguen detenidos”, aseguró Diana Luna, vocera de Grupo México. Los vagones parados inicialmente tienen la capacidad de mil 800 camiones de carga, según la empresa.

Grupo México Transportes, también conocida como Ferromex, informó ayer martes 19 de septiembre que suspendió el movimiento de 60 trenes de carga en rutas hacia el norte del país por un “notable incremento” de migrantes que se suben a los vagones.

En el país los migrantes que llegan desde Centroamérica, El Caribe y Sudamérica usan los trenes de carga para desplazarse hacia Estados Unidos en busca del sueño americano. Durante esta travesía han sufrido algunos accidentes que los han llevado a perder la vida y hasta la amputación de algún miembro de su cuerpo.

Grupo México Transportes detalló en un comunicado que tomó la medida de la suspensión de operaciones temporal por el “severo riesgo” para la integridad de los migrantes que utilizan los trenes y tras registrarse, en días recientes, cerca de media docena de casos de lesiones o fallecimientos entre esos grupos.

Imágenes compartidas en la red social Meta el viernes por la organización de ayuda a migrantes Amigos del Tren México, mostraron al menos ocho vagones llenos de personas partiendo de Irapuato, en Guanajuato, aunque la asociación no aclaró si el tren de carga pertenecía a Ferromex.

Parar trenes de carga fue decisión de Ferromex: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la decisión de parar los trenes de carga la tomó Ferromex y se dijo sorprendido por el boletín que emitió la empresa, pues cuestionó que durante la toma de vías por parte de maestros nunca hubo una comunicación al respecto y dejó calro que en este caso lo que más le importa al gobierno federal son los migrantes.

“Es una decisión que tomó Ferromex, lo que nos importa no son los trenes, son los migrantes. Los dueños de los trenes de manera rara, inusual, sacaron un boletín dando a conocer que iban a parar los trenes, ni si quiera cuando los maestros tomaron las vías en Michoacán, varios días no sacaron ningún boletín, y ahora no sé qué, son nuevos tiempos, se dicen cosas que se callaban”, comentó en su mañanera de este miércoles 20 de septiembre de 2023.

El mandatario aseguró que se está atendiendo el tema migratorio y es algo en lo que están trabajando constantemente. López Obrador anticipó que Ferromex ya estaba retomando la operación de los trenes de carga.

“Están reiniciando el traslado en los trenes; después del boletín, se echaron a andar los trenes. Ese fue el reporte que me dieron en la mañana”, dijo a periodistas.

