Conductor de pipa conmueve al regalar almuerzo a limpiaparabrisas

CD. VICTORIA, TAM.- En un gesto conmovedor de solidaridad y generosidad, un conductor de una pipa se detuvo en un semáforo de la gasolinera Japalma en Ciudad Victoria para regalarle el almuerzo a un señor que limpiaba parabrisas en la intersección.

El emotivo acto de bondad fue compartido en redes sociales por la maestra Conchis Mtz Gro, quien presenció la escena conmovida.

Según el relato de la maestra, el incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana cuando el conductor de la pipa detuvo su vehículo y abrió la puerta para entregar algunas monedas al señor que trabajaba en el semáforo. Además de las monedas, le obsequió un almuerzo, que presumiblemente había sido preparado en su casa o adquirido en las cercanías.

“Tú no viste, pero el señor al que le diste el lonche se recargó en un tronco y lo empezó a abrir para almorzar, y su rostro, entre apenado y gustoso, reflejaba el agradecimiento por haberse cruzado contigo, un lunes por la mañana”, relató la maestra Conchis Mtz Gro en su publicación de Facebook.

El conmovedor acto de generosidad se hizo viral en las redes sociales, lo que llevó a la identificación del conductor de la pipa como Osmar Reyes. En respuesta a la atención que recibió, Osmar Reyes compartió su motivación detrás de su acción solidaria:

“Buena tarde, soy el operador de esa pipa y pues a Dios gracias salgo cada mañana con una visión de ayudar y hoy me tocó ayudar a este hombre y de igual manera lo he hecho con muchas más personas, sólo que hoy me cachó usted, pero bueno seguiré ayudando mientras tenga y pueda. Que tenga buena tarde, mi nombre es Óscar”, declaró el hombre.

El gesto de bondad de Osmar Reyes sirve como un recordatorio de la importancia de mostrar empatía y apoyo hacia aquellos que enfrentan dificultades en la vida cotidiana, y su historia ha inspirado a muchos en la comunidad a seguir su ejemplo de compasión y solidaridad.

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA