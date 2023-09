Incendio en boda deja 100 muertos en Irak

IRAK.- Al menos 100 muertos y unos 150 heridos dejó un incendio durante la celebración de una boda en el distrito de Hamdaniya, en la provincia de Nínive, Irak, reportaron medios estatales.

En videos que circulan redes sociales, se puede ver a la pareja de novios bailando cuando comienza a caer a la pista de baile parte de los adornos en llamas. En otro clip, se ve a los invitados de la boda salir corriendo del lugar en el que se organizó la fiesta, mientras una densa capa de humo sale del inmueble.

BREAKING: Fire breaks out at wedding hall in northern Iraq, killing at least 100 people – INA pic.twitter.com/DJF58pKk4q

— Insider Corner (@insidercnews) September 26, 2023