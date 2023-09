López Gatell oficializa su aspiración por la jefatura de la CDMX

La tarde de este martes, Hugo López-Gatell oficializó su participación en el proceso interno de Morena, buscando ser el coordinador del Comité de Defensa de la 4T en la Ciudad de México.

Conferencia de prensa de Hugo López-Gatell. Por la defensa de la 4T en la Ciudad de México https://t.co/Atz4fnD6iA — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 27, 2023

López-Gatell tras asegurar y hacer pública su inscripción en la plataforma de Morena, declaró:

“Ya listos para participar y lo vamos a hacer con gusto”.

El médico cirujano, especialista en Medicina Interna y doctor en Epidemiología, resaltó los detalles que lo impulsaron a participar, ya que meses atrás, el ahora aspirante, había mencionado no estar interesado en algún cargo político.

“Les comparto que (la motivación) no surgió de la noche a la mañana. Conforme nos avecinamos al fin de este ciclo del sexenio, todas y todos quienes participamos en el proyecto de transformación y hemos tenido el orgullo de acompañar al presidente López Obrador, y en su momento en la ciudad a la doctora Sheinbaum, hemos pensado que no podemos dejar caer no solamente lo ya logrado, sino el ritmo de transformación que está teniendo nuestro país y que está teniendo nuestra ciudad”, detalló López-Gatell.

El aspirante no sólo presentó un plan detallado donde abarcó temas sociales, culturales, económicos y hasta de salud, también expuso que tendrá una plataforma web para mantener comunicación con la ciudadanía y que conozcan más sobre sus planes establecidos bajo los valores de Morena.

López-Gatell dijo llevar su participación con “convicción ética”, asegurando que “no van a haber bardas pintadas con mi rostro, mi caricatura o mi nombre. No van a ver anuncios espectaculares, no van a ver revistas donde salga yo en la portada y que hayan sido financiadas, no voy a ir a buscar pasar la charola o el bote y buscar que me financien en esta campaña”.

Por último, Hugo López-Gatell hizo un llamado a la ciudadanía y simpatizantes para difundir su dinámica enfocada en la continuidad de la 4T en la Ciudad de México:

“Vamos a necesitar que el pueblo se movilice solo si esto les hace sentido, si considera que esto es una oportunidad de impulsar la transformación por el camino correcto, por eso hemos creado el portal, por eso les invitamos a participar y divulgar el mensaje en su familia, en su colonia, en su barrio (…) y por toda la ciudad”.

CON INFORMACIÓN DE PUBLÍMETRO