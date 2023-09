Aunque deje de haber ‘Mañaneras’, la 4T tendrá continuidad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ya se sentaron las bases de la transformación y está garantizada la continuidad del proyecto de nación, aunque no haya mañaneras ni pleitos como los de ahora.

Esta tarde, el mandatario visitó a los trabajadores de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a quienes agradeció su trabajo para defender al gobierno por la vía legal y, además, les explicó que todavía le faltan dos reformas por impulsar.

“Me voy, ya cierro mi ciclo, me queda un año pero siento que ya se sentaron las bases, se avanzó y hay relevo generacional, ya hemos logrado que haya cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició, continuidad con cambio, porque no va a ser igual y no va a ser igual porque no somos iguales cada quien tiene su estilo y hay que respetar eso, pero que siempre tengamos como objetivo como ideal el ayudar al pueblo, a los más pobres, el no mentir, el no robar, el no traicionar, con eso. Aun cuando no haya mañanera ¿no? aun cuando, sí, no haya pleito así como ahora”, dijo.

Sobre las reformas que quiere presentar antes de terminar su mandato, recordó que una tiene que ver con afianzar los derechos sociales, como la pensión de adultos mayores y reducir la edad de 68 a 65.

Así como que se ponga en práctica y no sea letra muerta el derecho a la salud establecido en la Constitución.

La otra está relacionada con la reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos a través el voto popular, “porque no hay manera de reformar el Poder Judicial si no es con la participación de la gente”.

López Obrador recorrió las oficinas de la consejería entre aplausos y saludos de los trabajadores.

Les dijo que todo lo que hacen es en beneficio del pueblo y les agradeció que estén trabajando en equipo: “ya ven cuánto nos están obstaculizando ¿no? pero ahí vamos, vamos muy bien”.

“Si no fuese así no, es que estamos llevando a cabo algunos cambios y siempre se generan reacciones por eso es importantísimo el tener apoyo de todos, afortunadamente tenemos bastante apoyo de la gente que es lo más importante y de ustedes”, agregó.

Una funcionaria respondió al Presidente que su equipo hace su trabajo con ánimo convicción, palabras que fueron respaldadas por la consejera jurídica María Estela Ríos.

“Lo hacemos con mucho compromiso señor presidente la verdad que honor que nos acompañe”, concluyó.

Con información de Heraldo de MILENIO.