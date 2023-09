Elon Musk llegó a Texas, para conocer de primera mano la crisis migratoria

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor de las 5:30 de la tarde, Elon Musk, el dueño de Tesla y también de la red social X, llegó a Eagle Pass, Texas, con el fin de conocer la situación que viven los miles de migrantes que cruzan a diario por Piedras Negras, Coahuila, a través del río Bravo para llegar a los Estados Unidos.

Escoltado, hizo un pequeño recorrido en las riberas del río Bravo, justo bajo el Puente Internacional Número 2, donde se concentra a todos los migrantes asegurados que cruzan de manera ilegal.

En este punto, Elon Musk recorrió parte del área durante aproximadamente 20 minutos y pudo ver a los grupos de migrantes cruzar, entre ellos, muchos niños.

En su cuenta oficial, Musk hizo una transmisión en vivo para dar a conocer la situación fronteriza en tiempo real.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023