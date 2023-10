Christian Nodal arranca suspiros con su nueva apariencia, luce más delgado y rejuvenecido

MÉXICO.- A tan sólo unos días de haberse convertido en padre por primera vez Christian Nodal no deja de sorprender a sus fanáticos, pues aseguran que luce más delgado y “rejuvenecido” resaltando con ello su atractivo físico con lo que ya se ganó una ola de halagos en redes sociales, donde internautas agradecieron a Cazzu por el impactante cambio en el aspecto físico del cantante. Además, se le puede ver con menos tatuajes en el rostro, tal y como lo había prometido.

Nodal sorprende con radical cambio

El intérprete de “Botella tras botella” ha sorprendido a sus fanáticos durante sus más recientes presentaciones y fotografías compartidas en Instagram, aunque no precisamente por su talento sobre el escenario sino por el radical cambio en su apariencia al lucir más delgado y joven que hace tan sólo unos meses cuando habló de hacer cambios en su estilo de vida antes del nacimiento de su primogénita.

Además de haber perdido peso y cambiar el estilo de su cabello, la estrella del regional mexicano dejó sin aliento a sus fans al mostrar el avance en su rostro desde que decidió quitarse los tatuajes, pues aseguró que deseaba verse “más limpio” para su hija. “Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿me entiendes? Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a dios los tatuajes se borran”, dijo en entrevista para un medio colombiano.

“Ya tiene cara de niño otra vez”, “El glow up de Christian Nodal”, “Qué guapo se ve en la primera foto”, “Lo lindo que se puso Nodal, le hizo re bien nuestra jefa”, “Está perdiendo peso y se ve hermoso, parece un chiquito”, “Cuando una persona te hace bien en tu vida estos son los resultados”, “Que diferencias hace el amor, o será por qué ya eres prohibido”, “Hay personas que al llegar a tu vida te renuevan, te reinician y esto es Cazzu” y “Que gran proceso has tenido que cambio, tu mente, alma y cuerpo”, fueron algunos de los comentarios para Nodal.

Christian Nodal decidido a mejorar su estilo de vida

Luego de su ruptura con Belinda en febrero de 2022, la actitud del cantante le ganó fuertes críticas de sus fanáticos ya que -además de mostrarse en compañía de hermosas modelos, cantantes y empresarias en cortos periodos de tiempo- se hizo una serie de tatuajes en el rostro que cambiaron drásticamente su imagen y, señalaron, aparentaba más edad de la que tenía en ese momento.

Una vez que se dio a conocer el romance entre Christian Nodal y Cazzu fanáticos notaron un gran cambio en el cantante mexicano, motivo por el que algunos han señalado que su relación le ha sentado bien y ahora el nacimiento de su pequeña hija de quien no ha dado más detalles, como el nombre.

En mayo de 2022 el cantante comenzó a hacer cambios significativos en su estilo de vida y así lo dejó ver en Twitter donde compartió un mensaje en el que se despedía del cigarro y relataba lo difícil que eso era: “Sin hacer el cuento largo, el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos, pero estoy harto de los males necesarios. Jure jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo tres días y la abstinencia es un infierno. Pero si yo puedo tú puedes”.

Durante una conferencia de prensa en Guatemala retomado por la revista Quien, Nodl también habló sobre mejorar su alimentación y dejar de consumir bebidas alcohólicas ya que eso también perjudicaría su salud: “La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO