¿Cuándo es el próximo puente de la SEP de este 2023? Aquí te lo decimos

CIUDAD MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició clases el pasado 28 de agosto fecha en que más de 24 millones de alumnos volvieron a las aulas para continuar sus estudios en nivel básico, es decir preescolar, primaria y secundaria. Días antes se dio a conocer que este periodo lectivo tendrá una duración de 190 días efectivos de clases, con dos periodos de vacaciones y algunos días libres, ya se por fechas festivas oficiales o por la realización de Consejo Técnico Escolar.

En el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2023-2024 marca que durante el mes de agosto no hay días festivos oficiales, por lo que no habrá puentes en el décimo mes del año. De igual manera se establece que el único día que no habrá clases será el viernes 27, debido a la realización del Consejo Técnico Escolar. Es así que octubre será un mes sin megapuentes de la SEP.

¿Cuándo es el próximo puente de la SEP de este 2023?

Según el calendario de la SEP durante el mes de noviembre no habrá clases en dos fechas, se tratan del 2 y 20 de ese mes por las festividades de Día de Muertos y la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Hay que especificar que el día 2 es jueves por lo que no se considera puente ya que el viernes 3 de noviembre sí habrá clases.

El puente de noviembre será el que coincide con el día 20, pues es lunes y se suma con los días previos que son fin de semana quedando de este modo el puente de noviembre:

•Sábado 18 de noviembre

•Domingo 19 de noviembre

•Lunes 20 de noviembre

¿Cuándo son las vacaciones de diciembre 2023?

El ciclo escolar 2023-2024 que aplica tanto para escuelas públicas como privadas contempla dos periodos de vacaciones, según lo marcado en el calendario oficial que dio a conocer la SEP, uno en diciembre y otro a finales de marzo del 2024. Las vacaciones por fin de año tendrán una duración de dos semanas y serán del 18 al 29 de diciembre. El segundo periodo de vacaciones será del 25 de marzo al 5 de abril, corresponde a la Semana Santa.

