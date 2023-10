Padre rapa a su hija por burlarse de compañera con cáncer

MÉXICO.- ¿La mejor manera de enseñar una lección? Las redes sociales están en pleno debate debido a la viralización de un video en el que un padre rapa la cabeza de su hija como medida disciplinaria. El motivo detrás de este acto fue el descubrimiento de que la joven le hacía Bullying a una de sus compañeras de escuela que estaba luchando contra el cáncer.

El video en cuestión muestra a la menor angustiada, llorando mientras su padre utiliza una máquina para rapar por completo su cabello, expresando al mismo tiempo “ya no se puede”.

Un padre ejemplar! Esta chica le hizo BULLYING a una mujer con cáncer y su padre la rapó cómo castigo. pic.twitter.com/e6l7nDEKAG — Momentos Virales (@momentoviral) September 21, 2023

Aunque el lugar donde ocurrió esta situación sigue siendo desconocido, el caso continúa captando la atención de usuarios de internet en todo el mundo.

Las imágenes desencadenaron un intenso debate en las redes sociales. Aunque el objetivo del hombre era impartir una lección a su hija, muchos argumentan que raparle la cabeza no fue la medida más apropiada, mientras que otros aplaudieron la actuación del padre.

– “La próxima vez se lo va a pensar dos veces desde luego

– “Amo este tipos de padres !!

– “Así aprenderá a respetar a las personas. Bien hecho

– “Mi hija llega a burlarse de alguien que tenga cancer y le hago lo mismo, cero tolerancia, me hizo recordar la hija la de una fiscal conocida, que se burló de una persona con cancer, y que los papás se lo permitan, eso habla mucho de quienes son.

– “Eso es maltrato!! Eso no es una lección ejemplar, por que no le enseñaron desde más pequeña respeto hacia los demás? de adolescente es muy complicado tratar de corregir lo que no hicieron cuando eran más pequeños, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS