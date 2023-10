‘Bésame o te mato’; detienen a motoratero en San Luis Potosí

Las redes sociales se volcaron en reclamos e indignación cuando se dio a conocer el video de una cámara de seguridad, en el que se puede ver a un motoratero armado que abordó a una joven en las calles de San Luis Potosí, le robó sus cosas y la obligó a darle un beso, además de agredirla sexualmente.

Sujeto armado asalta y agrede sexualmente a una joven en plena calle

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que luego de que las autoridades tomaran la denuncia en sus manos, lograron dar con el hombre gracias a la investigación de los agentes de la Fiscalía General del Estado, además de asegurar que no hay impunidad en su demarcación.

“CERO IMPUNIDAD EN EL NUEVO SLP. Les informo que la Policía de Investigación logró la detención del presunto asaltante y agresor sexual de una joven en la colonia Jacarandas, reconocemos el trabajo de la @FiscaliaSLP y se refrenda el compromiso de que en SLP no hay impunidad”.

Joven denuncia en redes cómo fue agredida en plena calle en San Luis Potosí

Hasta el momento, la Fiscalía no ha hecho ninguna declaración del arresto, ni han informado sobre la detención. María, la joven agredida presuntamente por el sujeto detenido, denunció a su victimario luego de que sufriera un asalto y una agresión sexual en plena calle. Aseguró que tras el asalto la abrazo, le dijo que si no lo besaba la mataría.

Además, le insinuó en varias ocasiones que quería quitarle la ropa, y dijo a las autoridades que la obligó a masturbarlo, e incluso le pidió que le hiciera sexo oral. La única forma en que dejó que se fuera de la zona, fue porque vio pasar a más personas por la zona. El sujeto huyó inmediatamente.

“Hoy, aproximadamente a las 8 de la noche, me dirigía a mi cita con el fisioterapeuta y se puede ver cómo en el video unos sujetos en moto me vieron, y uno de ellos se baja quitarme mis cosas, mi celular, audífonos, dinero, posteriormente al descarado no le fue suficiente y me empezó a decir “que me le antojaba”, empezó a decirme “bésame o te mato” y me hizo estarlo besando, posteriormente me dijo que quería quitarme mi libra y “meterme una cogida” si no accedía me iba a MATAR”, fue una pequeá narración de los actos que hizo en las redes sociales.

Detienen al sujeto que agredió sexualmente a una joven en la calle, podría pasar varios años en prisión

Luego de darse a conocer el video en las redes sociales y que se volviera viral, la Fiscalía reveló que sus agentes iniciaron una investigación de oficio. Los hechos habrían sucedido el día jueves 5 de octubre de 2023, cerca de las 20:00 horas, en la calle Bugambilias, colonia Jacarandas.

“La FGESLP proseguirá con la investigación para el reconocimiento de quien o quienes resulten responsables; esto a través de los agentes del Ministerio Público que ya realizan las indagatorias correspondientes”, apuntaron en el comunicado. Además, invitaron a los ciudadanos a denunciar formalmente los hechos para actuar con inmediatez.

📹

En #SanLuisPotosí una cámara de videovigilancia captó el momento del asalto y abuso sexual en contra de María quien se dirigía a una cita médica y fue interceptada por este mal viviente quien le robo dinero, pertenencias y la obligo a besarlo, masturbarlo y le introdujo los… pic.twitter.com/ET0wQPPkHO — Leslie Berenice Gutiérrez Díaz (@BereniceDiazG) October 6, 2023

Sin embargo, la víctima ya había especificado que aunque estaba en shock, ya estaba ante las autoridades para hacer las denuncias correspondientes, y también le brindaron atención médica. “Tengan mucho cuidado de esta ciudad tan insegura, no pensé que me fuera a pasar a mí, de verdad estoy impresionada, agradecería me ayuden a difundir para que tengan cuidado con esta lacra”, finalizó en sus redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO