Por primera vez, los priístas, panistas y perredistas, parecían uno sólo, lograron unir sus intereses y combinaron sus deseos, aceptaron la convocatoria por el segundo informe de labores legislativas de la diputada local ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS.

La legisladora llenó el salón de un conocido hotel, las sillas fueron insuficientes para recibir a sus invitados, como el influyente pastor cristiano ABEL GONZÁLEZ.

Sin embargo, lo mejor sucedía adentro, donde ALEJANDRA se paseaba entre las sillas agradeciendo a los presentes.

Ella arribó al lugar del evento, acompañado de su hermano PEPE CÁRDENAS, quien llegaba removiendo su pasado como ex líder local del PRI.

La fiesta fue al más claro estilo del tricolor, con las vivas y el contagioso ritmo de la batucada que la acompañaba.

En el interior del evento, se notaba la sana convivencia entre panistas y priístas, no era nada forzado el encuentro, se sentían contentos, en una unidad que desde hace tiempo no se sentía.

Entre los invitados se encontraba el ex candidato a la gubernatura del PAN-PRI-PRD, CÉSAR AUGUSTO “El Truko” VERÁSTEGUI y el alcalde de Tampico, JESÚS “CHUCHO” NADER.

“El truko” y CHUCHO NADER son dos sólidos candidatos al Senado, cualquiera de ellos haría un mejor papel que el actual Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, quien con el apoyo y la influencia de su hermano FRANCISCO JAVIER busca su reelección, pero su apellido se encuentra muy devaluado.

También pudimos ver a CARLOS SOLÍS, el presidente del PRI y los diputados locales EDGAR MELHEM SALINAS y su tío consentido, el naranja GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ.

ALEJANDRA busca ser la candidata a la alcaldía, lo dejo claro, pero también se siente que no será egoísta al momento de buscar esa posición, pues sin problemas compartió el escenario con el diputado federal ÓSCAR ALMARAZ SMER.

Saben que se necesitan uno al otro en el proceso, donde tienen muchas cosas en contra, pero peor sería si están contrariados y llenos de envidias personales.

Por primera vez se sintió la unidad entre ellos, presentaron sus armas, pero también su buena voluntad.

Quizá se sintieron muy a gusto, porque no estuvieron los panistas cabecistas que tanto daños y humillaciones hicieron a los priístas durante los pasados seis años.

Los priístas siguen teniendo muchas preguntas sobre la coalición futura, pues sus experiencias en el pasado fueron maravillosamente amargas.

ALEJANDRA disfrutó de su tarde, rodeada de seguidores con sueños compartidos.

En ciudad Victoria, dentro del marco de los festejos del 273 aniversario de ciudad Victoria, se organiza una gran cabalgata que arrancaría este 7 de octubre por distintas comunidades rurales.

El alcalde EDUARDO ABRAHAM GATTÁS BÁEZ informó que se espera la participación de 400 jinetes de las asociaciones locales y municipios vecinos, además de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

La cabalgata arrana a las nueve de la mañana en el ejido El Olivo y continuará por tres ejidos hasta terminar con una convivencia familiar en el Parque Bicentenario.

Los cabalgantes tendrán la seguridad a lo largo de los 14 kilómetros por parte de la Policía Montada y agentes de Tránsito, Protección Civil y apoyo médico por parte de personal de instituciones de salud pública.

Esta es una cabalgata por la reelección, en Morena ya se sabe quien encabeza las encuestas.

En Tampico, ARTURO NUÑEZ se convirtió en el líder local del PRI, llevando a MARTHA ALICIA CORTEZ QUIROZ, como su secretaria general.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com