Peso Pluma preocupa a sus fans; revela que sufre ataques de ansiedad

Emilio Hassan Kabande, mejor conocido como “Peso Pluma”, sin duda se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional, también el joven tapatío se encuentra disfrutando de una gran etapa en su vida personal pues está muy enamorado de su novia la también cantante Nicki Nicole.

Pese a todos los éxitos personales y profesionales que ha sumado Peso Pluma en los últimos años de su vida, el intérprete de 24 años de edad recientemente confesó en una entrevista que al igual que otros famosos es víctima de la ansiedad.

¿Peso Pluma sufre de ataques de ansiedad?

Sin duda alguna, las declaraciones del tapatío han dado la vuelta al mundo pues no deja de sorprender que el artista del momento deba luchar contra este trastorno, el cual en los últimos años son cada vez más las personas que se enfrentan a él.

Fue en entrevista para The New York Times, en donde el intérprete de temas como “La bebe”, “Lady Gaga”, “AMG”, entre muchas otras más abrió su corazón y reveló que él al igual que millones de personas padece de ansiedad.

“Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad”, reveló Peso Pluma a The New York Times

Esta declaración, sin duda marca un precedente pues, deja claro que la salud mental es una de las cosas más importantes que las personas deben tratar y ya no verlo como un tema tabú, como era en años anteriores, y es que, al tratarse de Peso Pluma, uno de los máximos exponentes de la música mexicana y que tiene millones de seguidores, sus declaraciones y exposición del tema de la salud mental llegará cada vez a más personas.

Debido a lo anterior es que Hassan Emilio, nombre real del cantante quien la noche del 5 de octubre se convirtió en el máximo ganador de Premios Billboard, pidió se le de la importancia necesaria a este tipo de trastornos pues es importante que quien lo padezca sea tratado con un especialista.

“Es muy importante que la gente que sufre de problemas mentales pueda ser tratada y que hablen de ello”, dijo Peso Pluma

¿Qué provocó la ansiedad en Peso Pluma?

Si bien, el cantante no dio muchos detalles de qué es exactamente lo que lo ha llevado a tener este tipo de episodios, es conocido que la ansiedad puede desatarse por muchos factores, como acumulación de estrés, presión pública, y otros factores.

Sin embargo, las presiones a las que seguramente se somete Peso Pluma al ser considerado el mayor de los exponentes de los corridos tumbados, el cantante en las últimas semanas lidió con amenazas de muerte en su contra por parte de un grupo criminal.

Todo lo anterior, seguramente es un factor importante para que Peso Pluma tenga algunos ataques de ansiedad, mismos que de acuerdo a sus declaraciones seguramente trata con un especialista.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO