Eduardo Yáñez se lanza contra Eduardo Verástegui por postularse a la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el anuncio de una nueva telenovela llamada ‘Golpe de Suerte’, el actor protagonista, Eduardo Yáñez, dio su opinión sobre la próxima contienda política del 2024. Por lo cual, el histrión arremetió contra su colega, Eduardo Verástegui, quien busca postularse como candidato a la presidencia de México.

El actor Eduardo Yáñez arremetió contra el histrión mexicano, Eduardo Verástegui, tras postularse a la presidencia de México. Esto porque considera que su colega carece de experiencia política e incluso considera que la decisión que tomó de querer representar al país es una ofensa para el pueblo.

“Este cuate es un… Yo nunca he hablado mal de nadie, pero me parece una ofensa para el público mexicano, para el pueblo mexicano, que este cuate diga que quiera ser presidente. O sea, ¿qué has hecho para querer ser presidente?”, dijo Eduardo Yáñez.

Aunado a ello, Eduardo Yáñez desestimó que Eduardo Verástegui haya utilizado las creencias religiosas como campaña política para la candidatura de la presidencia de México, ya que la Constitución estableció un Estado laico desde el siglo XIX.

“Pertenecer a un grupo religioso, hablar mama… en las entrevistas y hacerse muy eclesiástico, a mí me parece estúpido y en lo que debe de concentrarse es en ser verdadero, que no lo es, y no puedes usar al pueblo mexicano para tus rollos personales. Me parece una aberración”, añadió el actor de la próxima telenovela ‘Golpe de Suerte’.

Eduardo Yáñez opina de video de Eduardo Verástegui con arma

Ante el video de Eduardo Verástegui disparando un arma para amenazar a los terroristas del cambio climático y la ideología de género, el actor Eduardo Yáñez mostró indignación y molestia por dichas acciones. Así se refirió al actor que busca postularse como candidato a la presidencia de México.

“Yo opino que es un imbécil este tipo, ¿no? O sea, para poder ser presidente de un país, primero debes de prepararte, no ser populista; vean las consecuencias que tenemos ahorita por el populismo”, declaró Eduardo Yáñez.

De igual manera, Eduardo Yáñez pidió a quienes se postularán como candidatos a la presidencia de México que se preparen académica y refuercen su sentido ético, para que así puedan dirigir a los ciudadanos que viven una situación llena de violencia.

“Yo creo que nuestros políticos tienen la obligación de estar preparados académicamente hablando, primero que nada, y después cumplir lo que prometen, que esa es la falla más grande de todo”, añadió.

¿Eduardo Yáñez votaría por un actor que quiere ser presidente?

Además de arremeter contra Eduardo Verástegui por postularse como candidato a la presidencia de México, el actor

Eduardo Yáñez reveló si votaría por uno de sus colegas que quiera representar al pueblo. Esto dijo.

“Es como si José Elías Moreno o uno de mis compañeros de la novela me diga mañana, ‘voy a ser presidente, güey.

¡Votas por mí!’ Pues lo mando a la chin… O sea, no se confundan, si alguien fuera presidente, como este tipo que me acabas de mencionar (Eduardo Verástegui), sería tres veces peor o cinco veces peor”, añadió Eduardo Yáñez.

