Tampico se Queda Sin Refugio Temporal

El municipio de Tampico se quedó sin refugio temporal debido a que el edificio fue puesto en venta por sus propietarios.

Julián Zorrilla, director jurídico comentó que este inmueble no es propiedad del ayuntamiento porteño.

“El edificio es particular, nos lo prestaban cada que había contingencia por invierno, nos lo prestaban no era renta. Ahorita está en venta, es particular y no tenemos injerencia”.

Explicó que es un edificio antiguo que representa algunos daños en su infraestructura.

“Está en mal estado, ya se verificó y necesita arreglos. Es un edificio antiguo, representa ciertos daños”, precisó.

Añadió que, “En invierno ahí se usaba y se les daba de comer, ahorita ya no, se va a tener que buscar otro lugar para llevarlo a cabo”.

Julián Zorrilla, manifestó que buscarán otro sitio para que se instale el albergue y ayudar a las personas vulnerables en la temporada invernal.

Javier Cortés/ La Razón