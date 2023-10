Wendy se lanza contra Ana María Alvarado por criticar ‘Perdida pero Famosa’

MÉXICO.- Wendy Guevara, ampliamente conocida en las redes sociales como “La Perdida,” ha sido un tema de controversia recientemente debido a su reality show Perdida pero famosa. Mientras que sus seguidores han expresado su amor y cariño por ella, algunos detractores, incluyendo a la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, han criticado su contenido.

A través de transmisiones en vivo en sus redes sociales, Guevara respondió de manera contundente a las críticas de Ana María Alvarado y otros comunicadores.

“Cuando se le preguntó sobre la opinión de Ana María Alvarado, Guevara inicialmente expresó que no la conocía. “No sé quién sea, pero puede haber gente a la que le guste y gente a la que no. A mí no me gustan algunos programas, y no me tiene que gustar,” dijo.