Humberto Zurita sustituye a Luis Miguel en las fotos de la boda de Michelle

El hermetismo con el que Luis Miguel ha mantenido su vida privada genera gran expectativa entre los fanáticos y la boda de su hija, Michelle Salas, no fue la excepción. Sin embargo, algunos de los detalles compartidos sobre la lujosa ceremonia revelan más de la relación que tienen, pues pese a que podrían haber dejado atrás cualquier conflicto la modelo no olvida del todo la polémica y así lo demostraría al sacar al cantante de las fotos familiares en la ceremonia.

Este fin de semana Michelle Salas llegó al altar con el empresario Danilo Díaz con una lujosa ceremonia que se realizó en la finca propiedad del diseñador italiano Salvatore Ferragamo en La Toscana, Italia. Aunque ella pareja intentó mantener los detalles fuera de los reflectores, en días recientes se dieron a conocer algunos que despertaron gran controversia, como la lista de invitados en la que no estuvieron algunos de sus familiares y las estrictas restricciones para los invitados.

Luis Miguel fuera de las fotos familiares

En medio de un sinfín de rumores la incógnita más grande para los seguidores de la modelo, de 34 años, fue la presencia de su padre, Luis Miguel. Esto luego de que hace algunas semanas Salas fuera captada en un concierto de Las Vegas, Nevada, pese a la polémica que rodeaba su relación luego de que la dinastía Pinal estallara contra el cantante por los detalles revelados en su bioserie de Netflix.

De inmediato surgieron especulaciones sobre la presencia de “El Sol” en la boda de su primogénita y si la entregaría en el altar. Al respecto, en entrevista para el programa “Hoy”, Stephanie Salas dejó claro que sería ella quien la entregaría con Danilo Díaz y así lo confirmaron las postales compartidas por la revista Vogue que tuvo la exclusiva de la tan esperada ceremonia.

El intérprete de “Hasta que me olvides” no acompañó a su hija al altar, pero se reveló que le habría dedicado en emotivo mensaje y le entregó un costoso regalo de bodas. Aunque la modelo no ha dado detalles sobre la relación con su padre y su familia, la presencia del cantante deja ver que han dejado en el pasado cualquier conflicto y ahora tienen una buena relación.

A través de redes sociales fanáticos de “El Sol” expresaron su deseo de verlo en las fotografías de la boda, sin embargo, en ninguna de la imágenes compartidas por Vogue figura el cantante. Aunque en una de ellas sí se encuentra el actor Humberto Zurita, quien es la actual pareja de la cantante y actriz Stephanie Salas, madre de Michelle Salas.