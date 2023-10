Santa Fe Klan revela que se siente solo y no ve mucho a su hijo

Santa Fe Klan y Maya Nazor hace unos años fueron una de las parejas preferidas y sorprendieron a todos al revelar que se convertirían en padres. Aunque se les veía muy enamorados, tras el nacimiento de su pequeño Luka informaron que habían tomado la decisión de separarse.

A pesar de esto, hoy mantienen una buena comunicación por su hijo, pero antes de su separación, Santa Fe Klan recordó en entrevista con Yordi Rosado cómo fue que conquistó a Maya Nazor.

“Le escribí varias canciones y traté de pedirle que estuviéramos bien. Mi hermana me ayudó, le tapamos los ojos y le dije que si quería andar conmigo ahí en el centro de Guanajuato con unos norteños, un peluche le di, pero casi no soy así, solo cuando quiero hacer las cosas bien”.

El famoso comentó que con Maya Nazor hizo un mayor esfuerzo para pedirle que fuera su novia a diferencia de otras parejas que ha tenido.

“Pero hay otras veces que nomás les digo que si quieren andar conmigo, para que sepan. No es que haya tenido tantas novias, cuando era morrillo sí era romántico, pero la primera novia que tuve me lastimó mucho y siento que quede ofuscado con el amor”.

Santa Fe Klan revela que se siente solo y casi no ve a su hijo

En la plática, Santa Fe Klan mencionó que hay ocasiones en las que se siente solo y que hay temas que lo hacen sentirse así como que sus padres estén separados o que no pueda ver a su hijo tantas veces como a él le gustaría.

“Hubo dos o tres problemas (con Maya Nazor), pero el trabajo es otra causa por la que no puedo estar ahí. Cuando estoy en Guadalajara lo veo (a su hijo), cuando me da chance su mamá”.

El rapero dijo que por ahora no busca tener una nueva pareja, ya que su hijo está creciendo y no quiere que se llene de preguntas y que en algún momento lo vea con varias personas.

Santa Fe Klan también dijo que tras el nacimiento de su hijo se ha convertido en un hombre más responsable.

“Me siento vivo, creo que desde que llegó Luka supe que estoy haciendo en este mundo y aprendí a ser responsable. Cambié mi manera de pensar, sigo teniendo errores, pero creo que es porque no los he aceptado, pero cuando cometemos un error hay que saber aceptarlo para no volverlo a hacer”.