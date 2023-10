El reto de la Fiscalía Anticorrupción

En la lista de asuntos pendientes E por resolver para la Cuatroté en Tamaulipas, uno de los temas prioritarios es el del combate a fondo de la corrupción que se prohijó en el pasado reciente.

Aunque se han tenido avances importantes en el primer año de la administración que encabeza Américo Villarreal Anaya, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción es un ente que aunque tiene autonomía institucional, en los hechos enfrenta obstáculos para perseguir los delitos cometidos por quienes estuvieron en el servicio público antes de la llegada de Morena al poder estatal.

Los números dan solidez al argumento: Hasta antes de que el Congreso actuara y determinara la suspensión del titular Raúl Ramírez Castañeda, a pesar de haberse presentado de manera oportuna y debidamente documentadas 57 denuncias penales a la Fiscalía General de Justicia del Estado y que fueron enviadas para su seguimiento a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, solo judicializó 3, lo cual constituye un obstáculo para cumplir el compromiso con los ciudadanos de investigar y castigar los actos de corrupción que se hayan cometido en el pasado.

En diversos círculos políticos y administrativos se tiene la certeza de que durante el período en el que Ramírez Castañeda estuvo al frente de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, no lo movió el interés por cumplir con su encomienda de indagar y pedir a las autoridades la actuación judicial en contra de los servidores públicos del pasado que actuaron mal, de ahí que no se le vea como una institución comprometida con los intereses generales, sino más bien con los de la cofradía que gobernó Tamaulipas hasta hace un año.

Entre las cosas que faltan por cambiar en el estado y que están fuera del ámbito gubernamental se encuentra el funcionamiento de esa Fiscalía Anticorrupción que, aunque autónoma, se ha visto aparentemente más inclinada por un interés faccioso que general.

En este contexto resulta importante mencionar que si bien es un pendiente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) el seguimiento de las denuncias presentadas, también lo es que ahora que el Congreso entregó la institución a un encargado de despacho las cosas podrían facilitarse.

Hace días, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), Raúl Hernández Chavarría se reunión con el encargado provisional de la FECC, Jesús Eduardo Govea Orozco para hablar sobre la necesidad de intercambiar información relevante que facilite el mejor funcionamiento de ambas instituciones.

Uno de los temas que trataron, por cierto, es el de las denuncias que ha presentado la UIFE en contra del titular de la Fiscalía de Combate contra la Corrupción -quien sigue suspendido por mandato del Congreso-, Raúl Ramírez Castañeda, a quien se

acusa de haber cometido varias presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones que ocasionaron perjuicios al patrimonio de la institución, así como al erario.

La semana pasada, además, Hernández Chavarría entregó otras tres denuncias en contra de exfuncionarios del gobierno cabecista, para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción empiece las investigaciones, para que cuando encuentre las presuntas anomalías y las sustente, solicite a la Fiscalía General de Justicia su actuación en contra de quien corresponda por el quebranto al patrimonio público en el pasado reciente.

El compromiso de combatir la corrupción del pasado reciente sigue en pie, aunque se avanza lentamente. Hay apenas tres ejemplos de esto, con la vinculación a proceso de dos exsecretarios del gabinete estatal anterior y una funcionaria clave en el área de la Contraloría, también del cabecismo.

Aunque despacio, parece que la nueva relación institucional y los cambios promovidos desde el Congreso empiezan a dar frutos, aunque no con la celeridad deseada. Como sea, es un avance.

“MON” MARÓN PREPARA SU INFORME DE LABORES

El próximo jueves, el diputado local Edmundo “Mon” Marón presentará su segundo informe de resultados, durante este período en el que repitió como legislador por el distrito norte de Tampico.

“Mon” tiene programado realizar el evento este jueves a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura y su equipo de colaboradores que organizan el acto tiene confirmada la asistencia de varios de sus compañeros diputados, de personajes políticos del PAN, funcionarios y por supuesto, liderazgos sociales de la ciudad.

Marón se ha destacado en sus dos períodos como diputado por estar en contacto permanente con los ciudadanos, primero de las colonias ubicadas en la zona norte en donde se encuentra su distrito, pero gradualmente fue ampliando su radio de acción y ahora se le puede ver en más sectores.

En este informe de labores del jueves, “Mon” Marón presentará un resumen de las actividades en el Congreso, en donde ha subido a tribuna y presentado gran cantidad de iniciativas tanto a título personal como a nombre dela bancada panista.

Además, está la parte de su trabajo en el territorio, en donde con sus jornadas asistenciales y la atención a peticiones ciudadanas a través de su oficina móvil “Movimon”, ha logrado cubrir todas las colonias de Tampico.

El modelo de atención de los tampiqueños a través de la oficina móvil y de las jornadas asistenciales ha confirmado el compromiso que “Mon” tiene desde que asumió el cargo como diputado local desde su primer período.

El magistrado regional del Supremo Tribunal de Justicia, Andrés González Galván tuvo ayer una muestra de sus posibilidades como aspirante a la Alcaldía de Madero, desde

el lado ciudadano y con el respaldo de la alianza opositora.

González Galván celebró su cumpleaños en uno de los salones del Centro de Convenciones de Ciudad Madero, a donde acudió una buena cantidad de amigos, invitados especiales y ciudadanos de diversas colonias. Luego les platico más.

