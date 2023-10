Eugenio Derbez dice que dedicarse hoy a la comedia es peligroso

Eugenio Derbez, el reconocido actor y comediante mexicano, ha compartido sus reflexiones sobre el estado de la comedia en la actualidad, advirtiendo sobre los desafíos y riesgos que enfrentan los comediantes en el mundo digital, donde cualquier broma puede ser motivo de controversia y crítica en las redes sociales.

El actor visitó el programa de radio conducido por Roger González en Exa FM durante la promoción de su nueva película, Radical. Durante la entrevista, González le preguntó a Derbez si el enfoque de sus proyectos actuales, que a menudo difieren del humor, estaba relacionado con experiencias personales.

Derbez, conocido por su extensa trayectoria en la comedia, respondió: “Hacer reír es muy difícil. Aunque he hecho de todo, sigo pensando lo mismo: hacer reír es muy complicado. Es una fórmula demasiado precisa, donde si te falta un ingrediente, ya arruinaste el chiste”.

El comediante señaló que la comedia ha evolucionado significativamente en la última década, y que ciertos temas que anteriormente se consideraban humorísticos ahora son tabú.

“Ha cambiado mucho. Ahora es más peligroso ser comediante, ya te pueden crucificar en redes por decir un chiste que es precisamente eso, un chiste”, advirtió Derbez.

El actor expresó su preocupación por la falta de comprensión de las nuevas generaciones en lo que respecta a la comedia. Afirmó que antes se podían hacer chistes con relativa facilidad sobre temas sensibles, sin necesariamente respaldar o promover ciertas posturas.

“Era un chiste, no significa que estés de acuerdo con esa postura, no significa que la apoyes; estás contando un chiste con un final simpático

para hacer reír a tu amigo. Pero ahora está mal visto hacerlo”, lamentó.

Derbez compartió su perspectiva sobre lo que significa la comedia para él: “Es una válvula de escape, es burlarse del drama. Toda la comedia se origina en la tragedia, y la gente a veces piensa que yo o cualquier comediante sacamos los chistes de cosas graciosas, y es exactamente al revés. Para hacer algo gracioso, debo pensar en alguna tragedia, algo malo que me sucedió o algo que me molesta”.

El actor subrayó que la comedia le ha servido como un mecanismo de alivio y le ha permitido abordar situaciones difíciles. En una anécdota personal, compartió: “Cuando murió mi mamá, estaba en el velorio y les dije a mis escritores, ‘Si hay un chiste del velorio, cuéntenmelo’, porque sabes que es un chiste. No significa que faltes al respeto a mi mamá. Mi mamá murió de cáncer, y si me dices un chiste sobre alguien con cáncer, no me ofendo, ni siquiera lo relaciono”.

Para Derbez, la comedia es terapéutica y le ha ayudado a mantenerse activo y sentirse más joven. “La comedia te cura”, enfatizó. A pesar de los desafíos y las críticas que enfrentan los comediantes en la actualidad, Eugenio Derbez continúa valorando la importancia de hacer reír y encontrar humor en medio de las adversidades.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR