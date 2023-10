La voz de un tenor

En el sexenio pasado se nulificó en Tamaulipas el orgullo y la pertenencia que había sido transexenal al arte, la cultura y folclor.

Nuestro Estado es una de las entidades con mayor riqueza cultural y ciudad Victoria, como el centro de la cultura y las artes, como lo planeo el ex gobernador EMILIO MARTÍNEZ MANATOU, quien planeó, construyó e inauguró el Centro Cultural Tamaulipas en 1986.

Sin embargo, fue AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, quien inició el Festival de la Costa del Seno Mexicano.

Fue un proyecto que se presentó en el primer año de gobierno, por lo que arrancó en 1988, se dieron las primeras cinco ediciones.

La organizadora de los eventos, fue la entonces directora de ITCA, BLANCA ANZALDUA NÁJERA, quien cuenta que el ex gobernador AMÉRICO fue un hombre muy cercano a la gente, por lo que pidió presentar los eventos en los 43 municipios.

Muchos tamaulipecos tuvieron la oportunidad de ver por primera vez una función de cine o una obra de teatro, porque AMÉRICO fue un hombre sensible a la cultura.

“La instrucción que me dio cuando le presente el proyecto del Festival fue llevarlo a todos los rincones de Tamaulipas, pero me dijo que buscará los mejores costos y yo le pedí permiso de gestionar recursos, me dio su autorización, así es como me entreviste con el Subsecretario de Cultura, MARTÍN REYES BAIZEBÉ, quien le encantó la idea y nos patrocinó a muchos artistas con recursos federales”.

En su subsecretaria tenía programas como el Cultural de la Frontera, que contaba con recursos adicionales para proyectos para la zona norte y sur de la entidad.

AMÉRICO era tan próximo a la gente que pidió preparar y presentar espectáculos en los 43 municipios, por lo que llevaron artistas y pantallas a municipios como San Carlos, San Nicolás y la frontera chica. En los intermedios de las películas presentaban los avances de los programas sociales del gobierno de AMÉRICO.

Durante las cinco ediciones del Festival de la Costa del Seno Mexicano se presentaron artistas como MARCO ANTONIO MUÑPIZ, TANIA LIBERTAD, el Mariachi Vargas; la marimba Lampayana: AMPARO MONTES, LOLA BELTRÁN, LUCHA VILLA, TONY AGUILAR, El Chelelo”, FACUNDO CABRAL, Ferrusquilla y los Cadetes de Linares.

ANZALDÚA señala que los gobiernos estatales deben continuar con las Festivales, sin cambiar los nombres, pues cada vez que llega un mandatario se lo modifica, no permite que exista una tradición, “imagínate que hubiera pasado con el Festival Cervantino si le cambiaran de nombre cada sexenio”.

El gobierno del AMÉRICO fue un parteaguas en la cultura, pero si hubieran conservado el nombre del Festival de la Costa del Seno Mexicano “estaríamos posesionados a niveles internacionales”.

Este sábado, su hijo el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA fue objeto de un reconocimiento por parte del tenor FERNANDO DE LA MORA, durante el concierto que ofreció en medio del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano.

“Se dice fácil gobernador, pero organizar un festival, se lo agradecemos los artistas enormemente. De verdad es un privilegio, es un estado que ha permeado de cultura a México, a Latinoamérica y al mundo entero con grandes compositores como ROBERTO CANTORAL o CUCO SÁNCHEZ”, expresó el cantante durante su concierto.

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA revivió un Festival que inicio su padre AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, devuelve el brillo y esplendor de la cultura a Tamaulipas con eventos de categoría.

La voz de un tenor vale mucho y más cuando es FERNANDO DE LA MORA.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

