López Gatell: ojalá pierda

Vi las entrevistas que los conocidos periodistas Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva y Álvaro Delgado le hicieran al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, ex Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno del presidente López Obrador y actualmente miembro del quinteto en busca de la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (en adelante MORENA) a Jefe (a) de Gobierno de la Ciudad de México (en lo sucesivo CDMX).

Antes de discurrir mi postura sobre las preguntas, respuestas y su significado político, sostengo es una falacia que el doctor López-Gatell no es progresista y está en la liza para, sabedor de su derrota ante Clara Brugada u Omar García Harfuch “ver si le toca algo”. Conducta manifiesta en los personeros del Frente Amplio por México quienes, conscientes fracasarán ante MORENA en su intento de allegarse la presidencia de la República, inventaron e inflaron mediáticamente a un “fenómeno” de nombre Xóchitl Gálvez, solo para asegurarse posiciones plurinominales en el Congreso de la Unión, posiciones, no sorpresa, para las plutocracias partidistas y de “la sociedad civil”.

La introducción a la entrevista y las preguntas revelan el conocido “nado sincronizado”, definido periodísticamente por Alfredo Figueroa como un conjunto de voces puestas de acuerdo hasta en las comas para decir exactamente lo mismo formando una campaña de propaganda.

Empecemos con la introducción. Los tres conductores, palabras más palabras menos iniciaron así: “Usted busca coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, eufemismo cuyo significado es la candidatura al gobierno de la Ciudad de México”. Este aserto lo esgrime el conservadurismo para descalificar, según ellos por ilegal, una forma novedosa e inteligente de MORENA de posicionar a sus candidatos y, señaladamente, unir a sus militantes y simpatizantes en torno a un objetivo común: continuar la Cuarta Transformación de la vida política mexicana.

Las preguntas coincidentes fueron: ¿Qué cuentas rinde sobre su gestión de la pandemia por COVID-19? ¿Qué autocrítica hace de la confusa política de comunicación acerca del confinamiento y uso del cubrebocas? ¿Usted tiene una demanda judicial de Javier Coello Trejo por negligencia criminal durante la pandemia: busca usted el fuero que le daría ser diputado o senador para evitar ser indiciado? ¿Qué opina del desbasto de medicinas y el acceso restringido a los sistemas de salud pública en el México actual? ¿Por qué quiere ser Jefe de Gobierno de la CDMX? ¿Es cierto es usted el favorito del presidente, así como García Harfuch es el de Claudia?

Sus respuestas hablan de un individuo raro en el ambiente político, un perfil con antecedentes académicos y científicos sólidos, culto y de convicciones políticas progresistas.

Abierto al escrutinio, a la reflexión y a la crítica del público, López-Gatell considera fueron determinantes en los resultados positivos y negativos de la pandemia la desigualdad social restrictiva del confinamiento por razones económicas; la incidencia de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, sobrepeso e hipertensión; un sistema de salud pública totalmente desmantelado por la política neoliberal y privatizadora. Que en México, a diferencia de los muy civilizados países de Europa occidental, no se obligó a las personas a confinarse; y las más de 220 millones de vacunas se administraron en tiempo récord (60 % de vacunados los primeros 9 meses de pandemia), priorizando la inmunización de los más vulnerables.

El galeno aduce que el sistema de abasto de medicinas heredado de las administraciones priístas y panistas estaba en manos de 4 corporaciones, cuyos accionistas, en su mayor parte políticos del régimen de Enrique Peña Nieto, tenían secuestrado el mercado. Esas empresas siguen saboteando sistemáticamente un marco regulatorio conducente a la libre competencia entre productores y proveedores nacionales y extranjeros de medicamentos. Asimismo, el epidemiólogo atribuye a una afortunada coincidencia entre la ciencia de la Epidemiología Humana y una postura democrática, incluyente y plural del gobierno, la experiencia más importante que deja la pandemia, a saber, 6 veces la expansión de la capacidad hospitalaria en los primeros 5 meses de pandemia.

En relación al uso del cubrebocas, el precandidato considera demostrado científicamente que el dispositivo tiene una utilidad limitada porque evita parcialmente la propagación del virus desde la persona enferma.

En relación a la búsqueda de fuero como diputado o senador en caso de no ganar, el doctor sostiene, si aquello fuera cierto, hubiera esperado a inscribirse como candidato a un escaño en el Congreso y no al de Jefe de Gobierno, pues desea esa posición porque: tiene las credenciales técnicas y científicas necesarias para el cargo; la experiencia de gestión pública otorgada por la pandemia al involucrarse con todos los sectores de la sociedad mexicana; posee una serie de convicciones políticas que vienen del trabajo comunitario como alfabetizador. También porque participó en un movimiento estudiantil universitario; por su vinculación, ya como trabajador de la salud, a espacios de acción comunitaria; posee una herencia familiar anti autoritaria y de izquierda, y se considera un clasemediero proclive al diálogo y a la búsqueda de consensos políticos que lleven a la clase media a mejores estadios de bienestar y a las clases de menos ingresos a la clase media.

De su aspiración habló con el presidente López Obrador quien le dijo le gustaba la idea por su honestidad y ser un cuadro valioso del proyecto de la Cuarta Transformación, se midiera mediante encuestas, que no iba a favorecer a nadie y hablara con Claudia Sheinabum. La respuesta de la Coordinadora de la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, a quien López-Gatell conoce desde hace 35 años fue: “si ganas trabajaré contigo y si no, tendrás las puertas abiertas en mi administración”.

El título de este escrito es un deseo de quien escribe. La República no se beneficiaría con Hugo López-Gatell como mandatario de una entidad federativa. Su potencial se desplegaría al máximo, y usted amable lector (a) dígame donde: ¿Como Secretario de Salud? ¿De educación? ¿O como Director General del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT)?

Por mi parte me quedo con los dos últimos. Como Secretario de Educación Pública profundizaría la Cuarta Transformación en el sector al mejorar y universalizar los libros de texto gratuitos. Plasmaría en los planes y programas de estudio de las instituciones que egresan docentes los temas de dichos libros y su aplicación pedagógica, formación que facilitaría la aplicación consciente y crítica, no mecánico-burocrática como ahora ocurre en algunos estados, de la Nueva Escuela Mexicana.

Tengo para mí que la Cuarta Transformación le quedó a deber a los científicos mexicanos no “formados” en escuelas de dudosísimo rigor académico. Porque no desmanteló las perniciosas, burocráticas y corruptas prácticas en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) donde, haciendo un símil con el párrafo primero de El Génesis, muchos “investigadores” vislumbran un inicio con Dios creando el papel que los acredita como doctores para ascender en el Programa de Mejoramiento del Profesorado y no contribuir a resolver problemas de la sociedad usando el método científico, y los conmina,

como lo más importante, a escribir “papers” con (¿5, 6, 10?) coautores “carnales”* en detrimento de la calidad científica, la docencia y la precarización del desempeño académico y científico de estudiantes y pasantes.

La administración del CONAHCYT aún permite al investigador explorar temas a contentillo, cuando es urgente la confección y puesta en práctica de un Programa General Indicativo de Ciencia y Tecnología con programas y líneas de investigación prioritarios que resuelvan problemas ingentes de los sectores primario, secundario y terciario de la economía mexicana, problemas detectados mediante trabajo de campo y no de escritorio.

Creo a López-Gatell bastante preparado para procesar y resolver las deficiencias y malas prácticas presentes en el establecimiento científico, a más de lograr la necesaria, y a propósito evitada, concatenación ciencia básica-ciencia aplicada-desarrollo tecnológico-diseño de prototipos-producción-comercialización-servicios, condición necesaria para pasar de un país dependiente a uno gradualmente autosuficiente en ciencia y tecnología. Un país donde ser científico no sea pose y ser doctor implique cursar y terminar programas rigurosos de tiempo completo. Un país donde buena porción del sostenimiento financiero deba destinarse a líneas de investigación pertinentes y no, por ignorancia, canalizar el apoyo a programas y proyectos que infantilizan la actividad científica promoviendo entre los niños y jóvenes concursos de creatividad y diseño de prototipos. En suma, y a la luz del tan preconizado “nearshoring”, un país no maquilador.

*Autor carnal: Coautor de un artículo científico sin haber participado en la investigación, beneficiándose al acumular artículos y así subir de categoría en el SNI.

POR FELIPE EDUARDO SAN MARTÍN GONZÁLEZ