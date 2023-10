Madres Buscadoras hallan horno crematorio clandestino en Tlaquepaque, Jalisco

JALISCO.- El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco encontró un horno clandestino, con presuntos restos humanos, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

Este domingo realizaron varias transmisiones en Facebook para documentar la brigada de búsqueda en el barranco Del Artesano, en la colonia Artesanos.

Después de recorrer una zona de difícil acceso transmitieron el hallazgo de un foso de donde aún salía humo.

En una de las transmisiones se escucha la voz de una mujer narrando que encontraron restos humanos pulverizados

En una historia se le alcanza a escuchar: “Fiscalía dice que no va a venir, ni Semefo…”. Según la voz de la narradora, la autoridad no atendió el reporte porque no había cráneos.

Según los elementos disponibles, se trata de un “crematorio”, con “infinidad de huesos”, “En todas partes hay huesos”, por lo que no hay forma de calcular el número de víctimas.

El colectivo dijo que tendría que retirarse de la zona por el nivel de peligro que puede representar, debido a la presencia de grupos delictivos.

Hasta la noche de este domingo la fiscalía de Jalisco no había emitido una postura sobre el tema.

CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS