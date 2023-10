Nora impugnara suspensión

La diputada Nora Gómez González impugnara este lunes la resolución del comité ejecutivo nacional que la suspende temporalmente de sus derechos partidistas por no pagar sus cuotas a la agrupación, dado que, de acuerdo con los estatutos del PAN, solo puede imponerse esa sanción a quienes decidan disputar un cargo de elección popular.

La impugnación la presentará la legisladora al término de la sesión legislativa e informará a la opinión pública de la situación para aclarar dudas y evitar los malentendidos que el asunto ha originado por falta de información precisa.

Algunos panistas con los que platicamos sobre el tema coincidieron en que se trata de una disposición con evidente tinte político ya que, si se impusiera a todos los que tienen adeudos, el partido podría quedarse sin militantes.

A nadie suspenden sus derechos por ese motivo, salvo cuando el deudor informa que aspira a una candidatura, pues no podría hacerlo sin ponerse al corriente de sus obligaciones económicas.

Huele a venganza, dijeron, porque la diputada no es de las que se somete sumisamente a las decisiones del comité estatal.

También salta a la vista que el grupo cabecista que controla al partido trata de aprovechar el incidente para sacar ventaja en la disputa de las candidaturas a alcalde y las diputaciones que se definirán antes de que concluya el año.

Al mismo tiempo, por supuesto, la medida tiene por objeto restar fuerza al liderazgo del presidente Chucho Nader y evitar que la designación de los candidatos vaya a favorecer solo a los allegados al titular del ayuntamiento.

Según se sabe, la legisladora tiene firmado un convenio en el que se compromete a pagar el adeudo, que asciende a treinta mil pesos, en un término de dos meses, que no se respetó.

Fuentes que consultamos advirtieron que en el supuesto de que el alto mando estatal no reconsiderara la decisión, entonces la sancionada llevará el caso al tribunal electoral para que sea esta instancia la que resuelva conforme a derecho.

Como es del dominio público, por otra parte, Cabeza de Vaca mueve sus influencias a control remoto desde Texas ante el jerarca nacional, Marko Cortés, para que le abra un espacio en la lista de los candidatos a legisladores, quiere recuperar el fuero legal para regresar a México sin tener problemas con la justicia.

También para que ayude al senador Ismael García a seguir al frente del escaño por otros seis años. El exjefe del ejecutivo estatal se ha propuesto, asimismo, llevar al congreso de la Unión al Truko César Verástegui y al dirigente estatal, Luis René Cantú, entre otros integrantes del grupo político que encabeza.

Los cabecistas saben, sin embargo, que, sin el apoyo político del alcalde tampiqueño, Acción Nacional no retendría el gobierno porteño, por eso tienen que maniobrar sin exponer al partido a perder la principal plaza política de Tamaulipas.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

