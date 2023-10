Ponerle maíz al venado

Como si fueran una de esas especies pequeñas que sobreviven en los bosques, selvas y llanuras, el Gobierno de la República parece estar haciendo la función del método de captura “trampa en cuatro”, utilizada para que los cazadores logren atrapar a sus presas. Así la vida en el presente de cientos de ejidatarios en el norte de Veracruz y Tamaulipas, quienes presumiblemente serán entregados a las fuerzas delincuenciales que operan en San Luis Potosí.

Inexplicablemente el Gobierno de México, a pesar de la incapacidad manifiesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por pacificar la región de la huasteca potosina, pretende trasladar el Tribunal Unitario Agrario de Tampico a Ciudad Valles, San Luis Potosí, provocando un enojo generalizado de los campesinos y sus familias por exponerlos a que sean víctimas de secuestros, levantones, extorsiones, despojo de sus tierras y en el peor de los escenarios, hasta convertirlos en un numero más de los desaparecidos o asesinados en este país. Si bien les va, sólo aumentarán sus gastos de traslado como si la economía fuera tan pujante como en otros años.

EL Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 se encuentra en Tampico desde el año 2007, fue trasladado a esta región justamente antes de que comenzara la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, su sede principal fue el Estado de Hidalgo, pero allá jamás pudo funcionar para bien de la comunidad, pues las organizaciones campesinas lo tenían tomado sin permitir su operación, por eso fue trasladado a Tamaulipas y todo mejoró, al menos en los asuntos que le competen, ya que pudieron ser resueltos y con el paso de los años se convirtió en un Tribunal más que efectivo, pero ahora parece que lo quieren convertir en el maíz para cazar al venado, ya que obligarán a los campesinos a que se trasladen a esa región potosina y no parece una buena intención.

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en su interés por elevar la calidad de los servicios y estilo de vida de los oriundos de Ciudad Valles, incluso a principios de su administración trascendió la intención de construir el Aeropuerto Huasteco precisamente en este municipio potosino, sin embargo de permitir el traslado del Tribunal Unitario Agrario hoy situado en Tampico hacia Valles será un atentado directo a la vida los campesinos no sólo de Tamaulipas sino también del norte de Veracruz.

El ex presidente de Tampico Alto, Veracruz, Adrián Domínguez Rangel, ha salido a dar la cara por sus representados con la intención de generar conciencia entre los encargados de tomar la decisión definitiva respecto a si el Tribunal se mueve o no de Tampico para ser llevado a una zona sin ley ni gobernanza.

En la intimidad…Con la celebración a las brasas del Torneo Nacional Parrillero “asado” en el recinto ferial de Tampico, el presidente municipal Chucho Nader ratificó que la ciudad se consolidó como uno de los destinos más importantes del noreste de México para efectuar este tipo de actividades turístico-gastronómicas.

Es precisamente todo el esfuerzo del alcalde Jesús Antonio Nader Nasrallah, esa coordinación con Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, pero sobre todo el trabajo de la mano de las Fuerzas Federales y el Gobierno de México efectuado desde el sexenio pasado lo que tiene convertido a Tampico como un destino seguro con proyección nacional favorable, certidumbre, garantía de éxito y brillo propio.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608