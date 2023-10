STJ: Expediente 956/2021

En diferentes resoluciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la Ministra NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ha dejado en claro la obligación que tienen las y los juzgadores federales, para que los expedientes relacionados con mujeres se sustancien con perspectiva de género.

Por ejemplo, al resolver el Amparo Directo en Revisión 6181/2016, la Primera Sala aprobó durante sesión celebrada el 7 de marzo de 2018, a propuesta del Ministro ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA, la obligación de juzgar con perspectiva de género.

También el Ministro JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO (Amparo directo en revisión 5999/2016) y la Ministra ANA MARGARITA RÍOS FARJAT (en el amparo directo en revisión 4546/2022), resolvieron lo mismo.

Incluso, existe la tesis jurisprudencial 22/2016 orientadora en este sentido y, desde noviembre de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”.

Viene a cuento el proemio anterior, por dos puntos de acuerdo presentados por la diputada GUILLERMINA MAGALY DEANDAR ROBINSON, así como por el expediente 956/2021, que se encuentra radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial de Matamoros, a cargo del Juez JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.

En el primer caso, la legisladora de MORENA ha exhortado al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, DAVID CERDA ZÚÑIGA, así como al Fiscal IRVING BARRIOS MOJICA, para evitar que el influyentismo tuerza la correcta impartición de la justicia, en un asunto radicado en los Juzgados Segundo y Tercero Familiar de Reynosa.

Un asunto que involucra a un familiar de la ex diputada y actual regidora del PAN en Reynosa, ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, así como del ex Subsecretario de la Contraloría Gubernamental de CABEZA DE VACA y ex diputado suplente de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, el ex tesorero del CDE del PAN, RAÚL RODRIGO PÉREZ LUÉVANO.

Mientras que, en el segundo punto de acuerdo, DEANDAR ROBINSON pide a CERDA ZÚÑIGA y a BARRIOS MOJICA, que el expediente NUC 321/322 se sustraiga de la jurisdicción de Reynosa y se sustancia en Victoria, debido al desempeño que han tenido los Juzgados Familiares Segundo, a cargo de RUBÉN PADILLAS SOLÍS, y Tercero que se encuentra acéfalo.

Expediente en donde está de por medio la custodia de un menor y en donde el apellido PÉREZ LUÉVANO pretende inclinar el fiel de la balanza en contra de la mamá, a pesar de las evidencias que la favorecen.

La diputada DEANDAR ROBINSON, solicita al Supremo Tribunal presidido por DAVID CERDA ZÚÑIGA, resolver con perspectiva de género como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aprovecho el vuelo, para introducir la misma petición de la diputada, en este caso sobre la carpeta 956/2021, que se encuentra radicada en el Juzgado Tercero Familiar de Matamoros.

Quienes conocen de divorcio, custodia y pensión alimenticia saben que, al no haber perspectiva de género por parte de las y los Jueces, así como de las y los Abogados del Foro, este tipo de litigios se convierten en calvarios para las mujeres involucradas, afectando también el interés superior de la niñez.

Como sucede en el expediente visibilizado por la diputada GUILLERMINA MAGALY DEANDAR ROBINSON y en el que traigo a colación.

Radicado en el Juzgado Tercero Familiar de Matamoros, la carpeta 956/2021 fue conocida por el Juez PEDRO CAUDILLO GUTIÉRREZ, ahora titular del Juzgado Segundo Familiar de Nuevo Laredo.

Y ahora, por la rotación aprobada por el Consejo de la Judicatura en la sesión del 12 de julio pasado, a propuesta de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, presidida por la Consejera ANA VERÓNICA REYES DÍAZ, quien resolverá será el Juez JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.

Sabiendo el poder que tienen las y los Secretarios de los Juzgados, considero pertinente mencionar a LIZZET BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, cuya influencia emana de las atribuciones señaladas por el artículo 77, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tamaulipas.

Tomando en cuenta que este expediente lleva más de dos años, como bien lo sabe la Secretaria HERNÁNDEZ QUIJANO, y aún no se dicta sentencia, la mujer y su hijo esperan que el Presidente del Consejero de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia, DAVID CERDA ZÚÑIGA, tome cartas en el asunto y agilice la resolución.

Lo mismo esperan de las Consejeras de la Judicatura, XÓCHITL SELENE SILVA GUAJARDO y ANA VERÓNICA REYES DÍAZ, por la sororidad que deben mostrar con este litigio, en donde una mujer vive angustiada y un hijo no recibe la pensión que merece de su padre.

Por cierto, considerando la gran cantidad de carpetas de este tipo que están en los Juzgados, el Supremo Tribunal de Justicia debe contar con su propio Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, para que las sentencias no estén atadas a la visión del patriarcado judicial.

POR JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES