Adornan su casa con luces de Halloween que prenden a ritmo de rock

El Halloween está más cerca de lo que se piensa y las decoraciones de la noche de brujas están casi listas. Sin embargo, una familia de California, Estados Unidos, decidió sobresalir al adornar su casa con luces para la temporada 2023, pero lo asombroso es que las programaron al ritmo de la música rock.

El youtuber Tom BetGeorge, quien año con año se luce con las decoraciones de Halloween en su casa que prenden al ritmo de la música, demostró que tanto él como su familia siguen siendo los reyes de la noche de brujas.

Música de Foo Fighters y System of a Down en casa de Halloween

El youtuber decidió asombrar a su familia con decoraciones para su casa que incluyen tumbas parpadeantes con el lema de ‘Rest in peace’, así como arañas luminosas y series de luces que se encienden y apagan al ritmo de la canción ‘Toxic’ de System of a Down.

Por si esto fuera poco, el youtuber decidió programar el encendido de luces y decoraciones de Halloween de este año 2023, al compás de la canción ‘Everlong’, del grupo de Seattle liderado por el vocalista, Dave Grohl, Foo Fighters.

“Decidí irme un poco a lo ‘vieja escuela’ en este video con el enfoque solo en las luces. Amo esta canción con la que crecí. Entonces, aquí están las consecuencias”, escribió el youtuber en el video.

Para las generaciones más actuales, la familia usó la canción ‘When the lights come on’, del grupo británico de rock Asking Alexandria, para presumir sus aterradores adornos de Halloween y luces que tiene su casa este 2023.

