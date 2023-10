Britney Spears habla sobre las declaraciones en su libro

ESTADOS UNIDOS.- Esta semana se dieron a conocer diversas polémicas de la vida privada de Britney Spears que no habían sido reveladas, la que más sorpresa causó fue referente a la interrupción de su embarazo del bebé que iba a tener con Justin Timberlake. Tocar este tema hizo que los fans entendieran otro lado de la historia de una de las parejas más populares de finales de los 90.

Esta y otras experiencias de la cantante se encuentran en el libro de sus memorias “The Woman in Me” (“La mujer que soy”) que se publicará el próximo 24 de octubre en el que se abordarán momentos específicos de diferentes etapas de la vida de la intérprete de “Stronger“, como la maternidad, relaciones personales y la etapa de tutela que vivió desde 2008.

Britney Spears rompe el silencio tras la polémica que ha causado su libro “The Woman in Me”

Luego de que se dieran a conocer fragmentos de su libro en el que menciona a su expareja Justin Timberlake, así como momentos como cuando se rapó en 2007 y las infidelidades que vivió tanto de su lado, como del de su exnovio, la cantante publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que dio a conocer su postura al respecto.

¡¡¡El propósito de mi libro no era ofender a nadie de ninguna manera!!! Esa era yo entonces… ¡¡¡eso fue en el pasado!!! No me gustan los titulares que leo… ¡¡¡Esto es exactamente por qué renuncié al negocio hace cuatro años!!!… La mayor parte del libro es de hace 20 años… ¡¡¡He seguido adelante y es un hermoso borrón y cuenta nueva a parti de aquí!!!”

Y es que las revelaciones dentro de dicha publicación han revivido momentos del pasado en donde su carrera se encontraba en su punto máximo y todos los ojos estaban puestos en ella. Por esta razón, la intérprete de “Toxic” aclaró: “En realidad, este es un libro que no sabía que debía escribirse… aunque algunos podrían sentirse ofendidos, ¡¡¡me ha dado un cierre de todas las cosas para un futuro mejor!!!”.

Lo anterior con respecto a los nombres que ha mencionado y que han llamado la atención de las personas que han seguido su vida desde que se convirtió en “La Princesa del Pop” o desde que su fama comenzó a ir en declive. Es así como ahora Britney busca que su libro pueda iluminar a otras personas que se sientan solas, heridas o incomprendidas.

Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en hablar de mis experiencias pasadas”

Libro de Britney Spears ha provocado que “cancelen” a Justin Timberlake en internet

Tras la revelación del aborto al que se sometió la cantante de “Gimme More”, internautas comenzaron a “cancelar” a Justin Timberlake en redes sociales y lo señalaron como machista por presuntamente haber persuadido a la canantante a interrumpir su embarazo. De acuerdo con lo referido por la cantante, su exnovio no se alegró con la noticia: “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Decía que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes“.

Sin embargo, Spears aclaró que lo quería bastante, pero tuvieron algunas discusiones que concluyeron en que se practicaría un aborto: “Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre“.

Fue así como los fans también recordaron la versión de la infidelidad cometida por Spears con el bailarín y coreógrafo Wade Robson, la cual Justin habría aprovechado para ganarse al público justamente cuando su carrera como solista estaba iniciando tras el éxito que tuvo en NSYNC, lo cual terminó siendo cierto, aunque según la cantante, él también la engañó.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR