Camino de basura

El tema de los candidatos a diputados locales es sumamente importante para el líder moral de Morena en Tamaulipas.

Hoy el avance de la administración sufre de estorbos, muchos de los planes están hechos bola producto de sus propios errores, pues se equivocaron en la selección de candidatos a diputados locales y pagan las consecuencias.

La actual legislatura fue un fracaso, son tiempos perdidos, pues la mayoría de los diputados poco hacen para enfrentar los retos que se pusieron en sus manos, pero en este caso muy especial nos referiremos a los de Morena, quienes son y serán un fracaso, un lastre para los proyectos de la actual administración, cuando eran la mayoría aplastante en esta legislatura.

Morena recibió el control de la Legislatura, por lo que nombraron como su coordinador al diputado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien en teoría era un hombre de experiencia política, pero en sus apellidos lleva el ADN de una veleta, sabe moverse al compás del viento, trabajar por su propio beneficio e ignorar el beneficio superior.

Controlar el Congreso del Estado le significaba fuero, puestos políticos y administrativos, con el manejo presupuestal independiente de cientos de millones de pesos.

Es decir, los diputados de Morena tenían recursos, pero también la protección de un fuero para enfrentar a los panistas que buscaron y lograron arrebatarles el poder.

ZERTUCHE cayó en actos superficiales, dejo de escuchar consejos, olvidó las recomendaciones, empezó a tratar con la punta del pie a sus compañeros, se entregó a banalidades, como festejar con un gran pastel y mariachi su cumpleaños.

La superficialidad con la que condujo al poder legislativo provocó perder el control del poder legislativo.

Tal vez se vendieron los diputados de Morena, por el maltrato de ZERTUCHE o porque se equivocaron al seleccionarlos para una elección ganada por el poder de Morena, no por su popularidad.

Morena perdió la Gran Comisión y fue un largo camino para recuperarla, hoy tienen la Presidencia, pero no la mayoría, por lo que no pueden remover al Auditor Superior del Estado, ni al Fiscal General de Justicia.

Es más, el propio ZERTUCHE se encuentra en una encrucijada en este momento, se encuentra a punto de irse al MC siguiendo los pasos de MARCELO EBRARD.

Hoy más que nunca deben evaluarse los nombres de quienes serán candidatos a las diputaciones locales, quienes merecen la reelección y los que vienen a suplirlos. Además de los plurinominales.

Los nombres de los candidatos a diputados poco importan en la boleta, sus nombres serán arrastrados por el candidato presidencial, senadores, los alcaldes que pagan y sobre sus hombres pesan sus compañeros de formula.

Basta ver, por ejemplo, las fórmulas de ciudad Victoria, donde ganaron JUAN VITAL o PEPE BRAÑA, el primero con las características del agua, mientras que el segundo hasta miembros de su equipo de campaña votaron en su contra.

BRAÑA ganó porque fue jalado por el voto del alcalde GATTÁS.

LALO GATTÁS no puede apoyar a BRAÑA, ni modo que promueva a alguien que lo traiciona y critica todos los días para impulsar su carrera.

Más que nunca debe evaluarse el nombre de los candidatos a diputaciones, muchos no merecen aparecer, ni siquiera podemos imaginar otra vez cometer los mismos errores con una lista de traidores y cobardes que no supieron capotear las cornadas de la vaca en el sexenio pasado.

Ya no hay espacio a los resbalones si quieren despejar el camino de basura.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com