En México no hay polarización, yo veo a la gente feliz: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en el país exista polarización, y dejó en claro que ve mucho optimismo en el pueblo.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador mostró una encuesta de la empresa Morning Consult, donde se asegura que el tabasqueño tiene una aprobación de 70 por ciento, muestra de que la gente está “feliz, de buen humor“.

“Veo mucho optimismo en el pueblo de México, diría yo que la gente está contenta, feliz, hay buen humor en la mayoría del pueblo, hay esperanza, que es un fuerza muy poderosa. Eso es lo que hay afortunadamente en nuestro país”, indicó.

“No veo yo la polarización, porque eso se da cuando las sociedades están partidas en dos, eso no sucede en nuestro país, primero porque la mayoría está apoyando a a transformación, no es el 60 por ciento”, puntualizó.

“Ayer veíamos una encuesta telefónica (Morning Consult), miren la aceptación a esta alturas (70 por ciento), siempre cuando va finalizando n Gobierno el presidente casi de manera natural va perdiendo apoyo, respaldo, y este 70 por ciento lo tuve una vez o dos veces hace como un año en esta misma encuesta, pero por lo general traía yo en promedio 60 por ciento, y ahora 70, y el rechazo es de 26 por ciento ¿entonces cuál polarización?“, expuso.

El mandatario mexicano detalló que el discurso de la polarización en México solo lo utilizan sus opositores, sin embargo, recalcó que el pueblo está a favor de la Cuarta Transformación.

“Lo otro es que existe una oposición porque vivimos en un país libre, y estamos haciendo valer una democracia, y cuando se aspira a vivir en una auténtica democracia pues hay críticas, cuestionamientos, no hay un pensamiento único y la democracia es eso: diversidad, pluralidad, garantizar el derecho a disentir, garantizar las libertades en todos los órdenes; no reprimir a nadie, no censurar y eso es lo que hay en el país, claro que hay quienes no están de acuerdo y existe es oposición, pero no es la mitad de la población”, expresó.

“Por eso lo de la polarización es discurso, son esquemas, términos, palabras que usan siempre los conservadores, los que no quieren los cambios, siempre recurren a eso,, dicen ‘se está polarizando el país, la clase media no está de acuerdo con la transformación, ‘ y claro que está de acuerdo con la transformación, ni modo que el 70 por ciento sea los pobres”, subrayó.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA